盧秀燕讚蔣萬安辯論會表現好....民調由敗轉勝 但要注意「兩件事」

台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋昨天政見辯論會，攻防不斷，受到各界關注。台中市長盧秀燕今天表示，蔣萬安的表現非常的好，所以民調從辯論前小輸到小贏4%，但她有擔心，並沒有超過誤差值，所以還不夠穩固，要繼續加強，且要防範對手挾黨國的資源，選前可能會有更強大、惡劣的招數。

盧秀燕今早參加國民黨中市議會副議長顏莉敏競總成立大會，盧受訪表示， 昨天蔣萬安的表現非常的好，可以從民調看得出來，因為在辯論會之前，蔣萬安是小輸的；可是昨天經過辯論以後，TVBS立刻做了一個民調，蔣萬安小贏4％。從辯論前小輸，到昨天辯論完小贏。可以看得出來蔣萬安表現很好，把氣勢拉上來了。

盧秀燕表示，雖然他的民調由敗轉勝，不過，她其實有些擔心，首先昨天的民調看起來小贏4％，並沒有超過誤差值，所以還不夠穩固，要繼續加強的地方。其次，蔣萬安辯論完以後，情勢反敗為勝，但對手挾黨國的資源，可能會更強大、更有惡劣的招數，在選前20幾天要特別注意、防範跟加強。

盧秀燕提到，昨天辯論，主辦單位事先有把提問人的題目給雙方候選人陣營，可是沈伯洋陣營收到題目後，似乎沒有把題目給沈伯洋本人，以至於沈沒有辦法答覆得很好，因此沈說他沒有事先收到提問資料，事實上主辦單位已經事先給了資料。

盧秀燕也稱讚蔣萬安是個有禮貌，且很感恩的人，他昨天結論上有感謝歷任台北市長，尤其柯文哲市長，柯市長是他的前任，對柯打下的市長良好的基礎感謝與致敬，昨天這部分反應也很好。