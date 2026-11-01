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黃世杰夫妻桃園忠貞市場拜票 提大龍岡願景：我們與所有年輕家庭一樣

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰、徐青夫妻一早到忠貞市場掃街拜票。圖／黃世杰競總提供
黃世杰、徐青夫妻一早到忠貞市場掃街拜票。圖／黃世杰競總提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰今日一早前往忠貞市場拜票，妻子徐青首度陪同。黃世杰表示，他與太太和所有在桃園生活的年輕家庭一樣，關心托育、教育等議題，懇請所有市民給予他機會帶領這座城市，相信年輕的桃園會散發不一樣的活力。

2026九合一選舉

黃世杰今日在妻子徐青、議員張曉昀、魏筠、黃崇真、彭俊豪、劉仁照等人陪同下，赴忠貞市場掃街拜票。談到首度陪同丈夫掃街，徐青表示，她用行動向桃園市民推薦最優秀的市長候選人黃世杰，還自曝掃街後最想買的就是特色美食豌豆粉。

黃世杰說，夫妻兩人之所以選在忠貞市場掃街，是因為他們都很喜歡這裡獨有的氛圍，也是桃園多元文化薈萃的核心地區，太太過去就常來這裡採買，有很多別地方不一定買得到的食材、醬料，今天太太主動希望陪同來到此向鄉親請託，支持他做對城市、對社會有意義的事情，這讓他相當感動。黃世杰也談到，忠貞市場有許多現行的經營困境需要被改善，大龍岡地區也有交通、文化等議題要再進步，他擔任市長會加速進行，此外，龍岡米干節也應思考延長時間、增加亮點，並舉辦其他活動，讓當地觀光升級。

黃世杰說，他與太太育有4歲兒子，和所有在桃園生活的年輕家庭一樣，關心孩子托育、教育的問題，也想要有更順暢的交通，同時也在意長輩有好的醫療資源。因此，懇請所有市民，給予跟大家一樣的黃世杰一個機會，讓他來帶領這座城市，相信年輕的桃園會散發不一樣的活力，就如同忠貞市場一樣這麼有朝氣。

黃世杰、徐青和議員在忠貞市場受到熱情歡迎。圖／黃世杰競總提供
黃世杰、徐青和議員在忠貞市場受到熱情歡迎。圖／黃世杰競總提供

黃世杰 拜票 忠貞市場 2026九合一選舉 桃園市選舉

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