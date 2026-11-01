陳亭妃衝7處競選總部成立 「正妃系」議員支持者力挺

選戰緊鑼密鼓，民進黨台南市長候選人陳亭妃今競選行程滿檔，將連趕7處競選總部成立，隨行人員緊控時間，陳亭妃來去匆忙，競選腳步明顯緊湊，也考驗著候選人體力與耐力。

陳亭妃今一早先出席台灣首廟天壇舉辦的「2026台灣首廟天壇府城歷史健行」，隨後直奔溪北地區，上午8時40分起連趕市議員趙昆原、吳通龍、蔡秋蘭競選總部成立大會，隨後又轉至溪南及府城市區，出席市議員蔡筱薇、鄭佳欣、周麗津聯合競總成立，下午將又轉至安定區保安區出席民進黨大南科區市議員聯合競選總部成立大會。

陳亭妃上午前往六甲、佳里區出席吳通龍、蔡秋蘭競總成立，雖然出席僅約10分鐘隨即得趕場，仍受到大批熱情鄉親支持，現場凍蒜、鞭炮聲不歇，瞬間炒熱選舉氣氛。

支持者說，陳亭妃投入黨內市長初選，面對民進黨多數議員支持對手林俊憲，吳通龍、蔡秋蘭等議員一路死忠相隨力挺陳亭妃，鄉親們都看在眼裡。

也有支持者說，雖然民進黨南市市長初選迄今整合還算成功，但「正妃系」議員多年來不離不棄護送市長大局，「內場」與「外場」有別，陳亭妃更應是點滴在心頭。