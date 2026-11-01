沈伯洋提「都更要陪伴」 李四川：是陪伴建商還是市民？

新北市長候選人李四川今天上午與新北市長侯友宜、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文及立委羅明才等人，前往新店北新藝術廣場，出席「新北市長候選人李四川與新北市議員候選人黃心華聯合競選總部成立大會」。

李四川會前受訪，談及昨天台北市長候選人蔣萬安與沈伯洋的辯論。他表示，從辯論過程可以看出蔣萬安對市政的了解與專業，也認為這場辯論呈現出「做事的人」與「為選舉的人」之間的差異。

針對沈伯洋提出「都更要陪伴」的主張，李四川質疑，至今仍未看到具體做法，也不清楚所謂陪伴的對象是建商還是市民。李四川並指出，台北市政府目前缺額將近8000名員工，質疑在現有人力不足的情況下，市府要如何投入人力陪伴都更案件。他表示，依照現行制度，估價師與建築師已持續提供相關輔導。

李四川認為，沈伯洋提出的政見顯示他對市政及市府人力短缺現況不夠了解，應進一步熟悉市政運作。

新北市長候選人李四川（中），立委羅明才（左二），上午前往新店北新藝術廣場出席「新北市長候選人李四川與新北市議員候選人黃心華（右二）聯合競總成立大會。記者黃義書／攝影