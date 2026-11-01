跟陳其邁賴瑞隆唱歌王金平被柯志恩請下台 賴瑞隆抱屈「很可惜」

高雄義消昨（31）日舉辦年終感恩餐會，身為全國義消總會長的前立法院長王金平，上台與幹部及市長陳其邁、民進黨市長候選人賴瑞隆等人合唱，途中卻被國民黨高雄市長候選人柯志恩「請」下台，讓王金平在台下唱歌，賴瑞隆今受訪直言，「王院長看起來很高興要合唱，被請下台真的很可惜」。

賴瑞隆今天上午到岡山參與黨籍市議員候選人林志誠競總成立大會，會前受訪時被問到王金平被「請」下台。

賴瑞隆說，王金平院長受義消敬重，長年關心義消權益，唱歌途中被請下台，他感到很可惜，畢竟當時王院長很開心上台歡唱，要和義消幹部合唱「你是我的兄弟」，80幾歲身軀卻被柯委員拉下去，他會後有馬上關心狀況。

賴瑞隆說，王院長雖然被拉下台，但在台下也繼續與大家合唱，結束後也有上台跟市長等人握手致意，其實大家是在挺義消，歡熱場合碰到這狀況，尊重王院長個人想法。

另外，賴瑞隆與柯志恩於30日辯論會後，網友點平柯志恩氣勢勝過賴瑞隆，也激起藍營選民士氣，未來是否調整策略？

賴瑞隆則說，辯論會後大概還有4周，他會照著選戰節奏走，跟市民說明政見、拜託，參與各個活動，像今天就連跑6場行程，持續爭取選票。