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台北市長辯論會後 沈伯洋：面對蔣萬安問A答B心情有點沮喪 給題綱沒有不公平

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長候選人第一場辯論會31日結束，蔣萬安（左）與沈伯洋（右）同台辯論。記者曾原信／攝影
台北市長候選人第一場辯論會31日結束，蔣萬安（左）與沈伯洋（右）同台辯論。記者曾原信／攝影

台北市長選戰昨天舉辦首場辯論會，民進黨候選人沈伯洋今天受訪直言，蔣萬安辯論「問A答B」，甚至答覆有很多錯誤資訊甚至造謠，但受限於辯論規則無法一一回應，讓他心情很沮喪。不過昨天民調顯示有47%民眾認為沈表現較佳，沈則說，辯論市民自有公評，但整個支持度上本來就是追趕一方，還是要努力拚逆轉。

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昨日「TVBS」辯論後下午做民調，其中有47%受訪者認為沈伯洋表現較佳、40%認為蔣萬安表現較好，但雙方民調顯示，沈仍落後蔣，沈伯洋表示，昨天辯論市民自有公評，民調當然也反映了其中一部分，但在整個支持度上本來就是追趕一方，還是要努力拚最後27天逆轉勝。

而沈伯洋今天上午出席港湖議員候選人陳又新「港湖不瞎聊」脫口秀，沈也自曝，昨天辯論面對蔣萬安「問A答B」心情有點沮喪，但過了一晚上應該OK。沈也怒批昨天蔣的錯誤資訊實在太多，且是在回話時順便造謠，當下他畢竟是問問題一方，沒有辦法把每一個講錯的地方告訴大家，這也是辯論本身的一個限制。

而被問到媒體提問環節有些給候選人陣營題綱，遭外界質疑公平性問題，沈伯洋表示，沒有什麼不公平，事前對辯論磋商都有討論，因為他很想要促成這場辯論，所以對方最後選什麼時間、用什麼形式、主辦方提出什麼，全部都接受。

而針對兩人昨天在辯論台上對於兒虐案的交鋒，蔣萬安稱有親自去見家長，沈伯洋表示，見家長本就是基本，他當時也說他也見過4次，按照蔣所說好像是「他們有來，我也收下陳情書了。」家長從頭到尾都是當事人不是說收下陳情書就叫解決問題，而是應該主動召開相關的會議，家長是當事人，必須要來一起開會，諷刺蔣「有沒有把市民放在眼裡，我覺得這其實是很清楚的事情。」

沈伯洋 蔣萬安 辯論 2026九合一選舉 台北市選舉 TVBS 電視辯論

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