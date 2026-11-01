辯論後民調表現輸7個百分點、支持度贏4個百分點 蔣萬安喊話所有好友做一事

台北市長辯論昨天舉辦，對於辯論後民調，台北市長蔣萬安今天被問到，辯論表現對手沈伯洋贏7個百分點，支持度贏沈4個百分點的看法。蔣表示，昨天他也說過，關於辯論會表現，就讓所有市民朋友打分數，當然也很希望所有的好朋友，「能夠有機會回顧這一次的辯論會，能夠去看完整辯論會的內容。」

蔣萬安說，所有好朋友看辯論，當然就會很清楚整個過程，以及他在辯論會當中，就一些施政的議題，有很深入的交換意見，所以大家如果有機會，不管是看辯論會完整內容，或是看一些大家關心的片段，就會很清楚了解。

對於對手沈伯洋陣營質疑蔣萬安一直在看稿，還有被質疑是否有「洩題」？蔣萬安說，其實這個媒體提問，照主辦單位、還有過去主辦時候的慣例在進行，不管是主辦方TVBS、三立，還有雙方陣營其實都很清楚了解。

【中央社／台北1日電】

尋求連任的台北市長蔣萬安今天前往直興市場掃街，妻子石舫亘則到社子市場拜票。蔣萬安被問到電視辯論會的媒體提問遭質疑洩題時表示，照慣例進行，主辦方、雙方陣營都很清楚。

TVBS與三立電視台共同舉辦「2026台北市長候選人電視辯論會」昨天中午12時登場，針對外界質疑媒體提問洩題，TVBS昨天表示，本次辯論會循前例辦理，兩家主辦電視台事前已和蔣、沈兩陣營協調並取得共識，會同時提供兩家媒體提問的題目，實際執行時間是辯論前的週四下午。

蔣萬安今天上午前往萬華區直興市場掃街拜票，並接受媒體聯訪。針對辯論會媒體提問環節中不斷低頭看稿而遭質疑洩題，蔣萬安說，媒體提問照慣例進行，主辦方、雙方陣營都很清楚。

另一方面，TVBS民調中心昨天辯論會後進行即時民調，問到不論有沒有看電視辯論，若明天就投票挺誰，在有投票意願的台北市民中，蔣萬安獲46%支持度，民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度為42%；此外，有47%台北市民認為沈伯洋表現比較好，40%認為蔣萬安表現較好。

蔣萬安今天對此回應，他昨天說過，讓所有市民朋友打分數，也希望所有好朋友有機會回顧這次辯論會內容，有很深入交換意見，不管是看完整內容或是大家關心的片段，就會很清楚。

媒體也問到，蔣萬安昨天辯論時表示曾親自跟兒虐受害者的家長面對面溝通、接下陳情書，但遭質疑是家長到議會門口堵人才見到面。

蔣萬安說，身為父親，他非常心痛，所以他也確實面對面聆聽家長的意見、接下陳情書，也在制度上不斷精進、改善，希望讓社安網織得更密，更早接住每個孩子。

此外，蔣萬安在辯論會上提到免費營養午餐時，表示「連黃偉哲市長也都願意跟進」，出訪日本的台南市長黃偉哲透過影片回應「台北、台南預算資源不一樣，拿台南墊高自己，大可不必」。蔣萬安今天說明，沒有要墊高自己，歡迎各縣市一起來推動好的政策。

媒體也問到，妻子石舫亘今天到士林社子市場掃街，夫妻是否分進合擊。蔣萬安說，非常感謝她，不管到市場、商圈，有時1天排2個，甚至3個行程。