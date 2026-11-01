謝龍介今晚成立競總 一早連跑4選區拉抬台南藍營議員聲勢

2026選戰倒數剩下不到一個月，國民黨台南市長候選人謝龍介今晚將舉辦競選總部成立大會，活動前仍積極為各黨籍市議員候選人站台，包含第7選區卞宗康、第3選區尤淨寬、第5選區廖俊道及第10選區王家貞等，拉抬聲勢，盼為台南拚出33年來第一次政黨輪替。

謝龍介表示，在野黨推動「全民普發現金2萬元」，預計20日將在立法院三讀，然而，民進黨政府面對自己不想要的政策，即使是已通過的法律，也可能拒絕副署，因此呼籲全民在11月28日當一天「行政院長」，用選票完成副署，「他們（只民進黨）不怕誰，只怕大家手中的選票。」

謝龍介再次提到，近期高雄、台北都舉辦精彩的辯論，台南是不是也應該來一場，喊話邀請對手公開辯論，向市民清楚說明未來要做什麼、不做什麼，讓市民了解候選人的政見與施政方向，「這樣當選後，人民才能用你說的話監督你」。

謝龍介今上午也為第七選區黨籍市議員候選人卞宗康競選總部成立活動站台，他認為，永康區應選7席市議員，目前國民黨僅占1席，席次分布「非常沒道理」；自己4年前在永康區得票數甚至超越市長黃偉哲，這次選戰也要力拚在永康取勝，並對卞宗康深具信心。

謝龍介強調，卞宗康長期在永康一步一腳印經營，忠貞不二、對黨忠誠，最重要的是與大家共同打造幸福大台南。他也強調，若有人對政黨棄之不顧，只看重名利與個人利益，這樣的同志就不值得支持。

國民黨台南市長候選人謝龍介今積極替黨籍市議員候選人站台，沿途受到支持民眾熱情歡迎。記者萬于甄／攝影