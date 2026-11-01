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前經長王美花任產經總顧問 童子瑋：當選市長引中央資源升級地方產業

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人童子瑋邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，兩人走訪大武崙工業區，和企業主交流。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，兩人走訪大武崙工業區，和企業主交流。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長候選人童子瑋進步基隆辦公室今天表示，童子瑋邀前經濟部長王美花擔任產經總顧問，並共同走訪大武崙工業區，希望借重她的中央經驗，協助盤點基隆產業優勢與發展方向，讓更多企業願意投資基隆，讓市民能在家鄉安居樂業。

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童子瑋和王美花日前前往大武崙工業區，拜會中華民國工業區廠商聯合總會副理事長魏雅庵、大武崙工業區廠商協進會理事長陳麗香及在地企業代表。

童子瑋說，基隆港過去貨運興盛，帶動地方產業蓬勃發展，但隨著港口貨運量下滑，基隆需要重新建立產業發展動能。他也感謝大武崙工業區企業長期深耕基隆，支撐地方許多就業機會。

童子瑋表示，基隆需要更完整且具前瞻性的產業政策，未來若有機會擔任市長，會持續與王美花及在地企業攜手合作，協助解決工業區面臨的問題，並積極爭取產業輔導及投資資源，讓基隆既有產業持續壯大，也吸引更多新產業進駐，為基隆創造更多工作機會與經濟發展動能。

王美花說，自己與基隆有深厚淵源，因此毫不猶豫答應受邀擔任童子瑋產經總顧問。中央目前已有許多協助企業轉型升級的政策與輔導方案，包括數位轉型、AI技術應用及產業升級等，如何讓資源真正觸及更多中小微型企業，是未來的重要課題。

王美花分析，地方政府可以扮演中央與企業之間的橋梁，透過在地產業組織及專業團隊，協助企業對接政策資源，讓產業輔導不只是停留在計畫層面，而能真正落實到地方。

魏雅庵說，童子瑋長期關心並支持工業區產業發展，地方企業也期待未來市府能更深入了解產業、關心產業並協助產業。許多中小微型企業在面對產業轉型及中央政策時，更需要地方政府積極協助，讓中央資源能夠真正落地，成為企業發展的實質助力。

基隆市長候選人童子瑋邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，兩人走訪大武崙工業區，和企業主交流。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，兩人走訪大武崙工業區，和企業主交流。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長候選人童子瑋邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，兩人走訪大武崙工業區，和企業主交流。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，兩人走訪大武崙工業區，和企業主交流。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長候選人童子瑋邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，兩人走訪大武崙工業區，和企業主交流。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
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基隆市長候選人童子瑋邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，兩人走訪大武崙工業區，和企業主交流。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

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