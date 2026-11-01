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不讓王金平與陳其邁、賴瑞隆同台唱歌？柯志恩：不要見縫插針

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨市長候選人柯志恩今天受訪表示，她非常感謝王金平的提攜與照顧，外界無須見縫插針。圖／競辦提供
國民黨市長候選人柯志恩今天受訪表示，她非常感謝王金平的提攜與照顧，外界無須見縫插針。圖／競辦提供

高雄市義消總隊昨晚在林皇宮舉辦餐會，事後網路流傳身為全國義消總會長的立法院前院長王金平被高雄市長候選人柯志恩請下台影片，網友指責柯志恩不讓王金平與市長陳其邁及民進黨市長候選人賴瑞隆同台唱歌。柯志恩說，今早剛跟王金平見面，外界不要見縫插針。

2026九合一選舉

挺綠粉專「峰狂打臉94爽」公布昨晚高雄義消年終感恩餐會歡唱畫面，並指稱影片中市長陳其邁及民進黨市長候選人賴瑞隆等人在台上合唱「你是我的兄弟」，柯志恩卻把前立法院長王金平從台上扶下台，引發王金平不滿。

這段影片引發網友批評柯志恩沒禮貌、不尊重長輩。柯志恩今早出席市議員候選人陳若翠競選總部成立大會，她表示，今早剛跟王院長見面，王院長沒有特別的情緒，「他是我尊重的長輩，也很感謝院長的照顧及提攜，不用任何人見縫插針」。

柯強調，她對王金平的照顧與提攜謹記在心， 剛剛有見面、等下還會見面，總而言之不用見縫插針，她也不曉得他們（網友）在說什麼、完全沒有關注，她跟王院長很多時候需要溝通討論，總之兩人一直保持非常密切合作。

此外，今天下午柯志恩成立三民區後援會，立法院長王金平與民眾黨創黨主席柯文哲都會出場，網友批評柯志恩找貪汙犯與被罷免的人站台。柯志恩說，不管是韓國瑜或柯文哲都是非常值得敬佩的人，很多鄉親熱切歡迎，所以樂見兩位重量級嘉賓來高雄為議員加持，「我們絕對歡迎」。

立法院前院長王金平原本要在台上唱歌，但後來在柯志恩等人攙扶下下台。圖／取自粉專
立法院前院長王金平原本要在台上唱歌，但後來在柯志恩等人攙扶下下台。圖／取自粉專

陳其邁 王金平 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆

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