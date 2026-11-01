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鄭朝方前機要發「不自殺聲明」 徐欣瑩競辦批鄭閃避、縱容家人干政

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方市公所前機要秘書張益突發「不自殺聲明」。圖／取自張益豪臉書
民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方市公所前機要秘書張益突發「不自殺聲明」。圖／取自張益豪臉書

針對民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方近日表示，「抹黑式選舉早已過時，尤其選戰進入倒數，外界的負面攻擊越來越密集」，並仿照洋流推出飄帶。國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天反問，曾任鄭朝方竹北市長機要秘書的張益豪親自出面，揭露鄭家人干政、爆粗口施壓及霸凌等情事，並質疑竹北市公所標案決標金額接近機關所列金額，要求公開評選及議價過程，這些涉及公共利益與預算使用的質疑，難道都是抹黑、負面攻擊？更不能靠一條飄帶就閃避。

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張益豪日前出面指控，鄭朝方任內，市政建設、行程安排，甚至時任副總統賴清德到地方行程，都須徵詢鄭朝方胞兄意見，自己也曾遭言語霸凌。此外，張益豪檢視竹北市公所工程標案，發現部分路燈工程決標金額接近機關所列金額，決標比率甚至達95%至100%，質疑是否「先射箭再畫靶」，要求鄭朝方公開說明。

徐維遠表示，徐欣瑩先前提出家人不干政等「陽光縣政」三承諾，鄭朝方未回應；外界也曾質疑市長辦公室裝潢費用近千萬元，是否挪用市民活動中心工程款，至今未獲說明。如今前機要親自提出指控，涉及利益衝突迴避、禁止請託關說及公務預算使用等公共議題，鄭朝方仍未正面回應，已讀亂回的神隱態度，根形同漠視民主監督。

徐維遠批評，鄭朝方將外界公共檢驗視為抹黑、政治攻擊，甚至指稱「毀滅他人不會成就自己」。他反指，藐視公共檢驗才是傷害民主，也無怪乎鄭朝方競選時不使用民進黨顏色及黨徽，因為他根本不在乎「民主」、更不在意「進步」，卻熱衷於個人形象宣傳，包括演唱會MV、停車場署名及布滿「白色水泥」的公園成擺拍的攝影棚等，如此令人不敢恭維的「竹北經驗」，相信新竹縣民完全不會想看到11月28日後在竹縣實現。

徐欣瑩競辦批評，鄭朝方仍未正面回應，已讀亂回的神隱態度，根形同漠視民主監督。聯合報系資料照
徐欣瑩競辦批評，鄭朝方仍未正面回應，已讀亂回的神隱態度，根形同漠視民主監督。聯合報系資料照

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