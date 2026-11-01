首都市長辯論 林楚茵引民調：沈伯洋支持度再上升 繼續戒慎恐懼

台北市長選戰電視辯論會昨落幕，民進黨發言人、立委林楚茵引用TVBS最新民調指出，民進黨市長候選人沈伯洋辯論後支持度再上升，相較沈伯洋心中只有市民，反觀現任市長蔣萬安從頭到尾只會攻擊，民調也顯示市民不買單，「投票倒數27天，小水滴們繼續戒慎恐懼，票票入匭就會贏」。

林楚茵在社群平台Threads指出，TVBS最新民調出，此次辯論表現，認為沈伯洋表現較好有47%、認為蔣萬安表現較好有40%。沈伯洋和蔣萬安支持度差距持續縮小。

林楚茵說，5月底兩人差28個百分點，10月上旬差8個百分點，辯論後沈伯洋42%、蔣萬安46%，只差4個百分點，中立選民更只差1個百分點，沈伯洋36%、蔣萬安37%、另外還有26%尚未決定，拉鋸中。

林楚茵表示，沈伯洋的心中只有「市民」，他說「先有市民才有市長」，不靠靠抹黑、沒有打口水戰，而是認真談政策、回答市民真正關心的問題。相反的，蔣萬安眼裡只有「沈伯洋」，辯論從頭到尾只會攻擊沈伯洋，就算藍營側翼自嗨萬安好棒棒，但民調告訴你，市民不買單。