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「洋流」昨造勢今回防萬華....與太太分進合擊拚陸戰 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天到萬華龍山寺前造勢，台北市長蔣萬安今一早也到萬華區直興市場拜票，被解讀有固樁意味。圖／截自供訊
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天到萬華龍山寺前造勢，台北市長蔣萬安今一早也到萬華區直興市場拜票，被解讀有固樁意味。圖／截自供訊

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天到萬華龍山寺前造勢，台北市長蔣萬安今一早也到萬華區直興市場拜票，被解讀有固樁意味，蔣萬安今受訪表示，其實他之前都很常來萬華，不管是到艋舺四大夜市，之前也才來參加艋舺公園整個重新啟用，所以這邊非常喜歡來，很常來。

2026九合一選舉

媒體也問蔣，早上新增這個掃市場行程，太太石舫亘上午則是到社子那邊掃街，是否夫妻分進合擊拚陸戰？蔣萬安說，這段期間他真的非常謝謝太太。

蔣萬安說，今天早上到萬華掃市場，他很喜歡到基層，跟所有的民眾一起互動，今天再次來直興市場來拜會各攤商，跟市民來接觸爭取大家的支持。

對於與太太分進合擊拚陸戰，蔣說，因為太太很了解，他最重要一方面要處理市政，各項的市政建設要往前推進，另一方面現在又面對選戰，兩邊都要兼顧非常不容易，所以太太主動跟他說「她願意，在可以的時間來幫我來進行」，不管是到市場到商圈，能夠跟市民接觸，爭取大家的認同跟支持。

蔣萬安說，所以他非常感謝，因為她確實有時候一天會有兩個行程，甚至三個行程，因為選戰也剩最後二十幾天，很謝謝太太，真的非常感謝。

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