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影／喊話李四川 蘇巧慧：新北市民值得有辯論會
民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午出席與民進黨議員候選人陳俊維三重蘆洲聯合競總成立，談到昨天台北市長的辯論，蘇巧慧表示看完她非常羨慕，因為不論是高雄或台北都有辯論會，可以表達自己的政見或願景。
蘇巧慧表示自己每一家電視台的意向書都簽了，但對手一張都沒有簽，所以新北市只能有選委會辦的政見會，非常可惜。蘇巧慧表示，新北市是一個四百萬人的大城市，這麼多的市民其實會想知道未來的首長具有什麼樣的特質，新北市民值得有這樣的辯論會。
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