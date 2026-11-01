竹市議員候選人陳鶴文競總成立！八大政見亮相 前立委邱顯智站台

新竹市南區市議員候選人陳鶴文昨天於舉辦競選總部開幕茶會，吸引許多支持者到場共襄盛舉，前立法委員邱顯智、竹市議員蔡惠婷及林彥甫等人也到場力挺。身為無黨籍參選人，陳鶴文以「鶴立新局」為競選主軸，現場公布八大政見，從長輩照護、交通便利、公園休憩到青年發展、地方觀光、動物友善及居住安全，提出南區未來發展藍圖，更推出QR Code語音導覽服務，民眾只要拿起手機掃描，就能直接聆聽政見，讓南區願景不只看得到，也能聽得見。

陳鶴文表示，南區需要多元聲音與不同思維的新血，地方建設不應受政黨框架限制，市民更關心交通、生活便利、長者照顧及孩子成長環境。他選擇以無黨籍參選，希望讓公共議題回歸政策討論，透過走訪基層、傾聽民意，將居民需求轉化為具體政見。

邱顯智肯定陳鶴文做事「耐煩」，能仔細傾聽民意、提出解決方案，八大政見也準備完整。蔡惠婷則表示，自己與邱顯智都曾是陳鶴文的老闆，肯定他認真踏實的態度，希望這次能獲得選民支持，順利進入議會。

陳鶴文表示，八大政見聚焦市民日常需求，醫療照護方面，提出布建長照3.0、社區巡迴駐診、遠距智慧醫療及愛心卡折抵掛號費；交通方面，規畫導入AI智慧號誌、增加公車班次、推動愛心卡搭車不拒載，並爭取新竹輕軌延伸南區。

公園方面，主張打造三代共融公園，增設體健器材、遮陽及戲水設施與籃球場；教育文化則規劃社區共讀空間、親職及隔代教養課程、青年活動據點與多語文化中心。居住與防災方面，提出老屋修繕、改善巷弄照明及道路、推動無障礙住宅，並爭取社會住宅、青年住宅，同時改善易淹水地點、升級排水系統及強化社區防災網絡。

此外，陳鶴文推出政見語音導覽，民眾掃描QR Code即可透過手機聆聽，讓不同年齡層都能方便了解政策，提升政見傳播與溝通效率。