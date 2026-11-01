快訊

機車煞車桿尾端為何有顆球？車行老闆揭2用途 關鍵時刻能保命

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

飛機中間座位扶手到底是誰的？專家揭不成文規則 醫師教3招減少痠痛

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市議員候選人陳鶴文競總成立！八大政見亮相 前立委邱顯智站台

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市南區市議員候選人陳鶴文昨天於舉辦競選總部開幕茶會，吸引許多支持者到場共襄盛舉。圖／陳鶴文提供
新竹市南區市議員候選人陳鶴文昨天於舉辦競選總部開幕茶會，吸引許多支持者到場共襄盛舉。圖／陳鶴文提供

新竹市南區市議員候選人陳鶴文昨天於舉辦競選總部開幕茶會，吸引許多支持者到場共襄盛舉，前立法委員邱顯智、竹市議員蔡惠婷及林彥甫等人也到場力挺。身為無黨籍參選人，陳鶴文以「鶴立新局」為競選主軸，現場公布八大政見，從長輩照護、交通便利、公園休憩到青年發展、地方觀光、動物友善及居住安全，提出南區未來發展藍圖，更推出QR Code語音導覽服務，民眾只要拿起手機掃描，就能直接聆聽政見，讓南區願景不只看得到，也能聽得見。

2026九合一選舉

陳鶴文表示，南區需要多元聲音與不同思維的新血，地方建設不應受政黨框架限制，市民更關心交通、生活便利、長者照顧及孩子成長環境。他選擇以無黨籍參選，希望讓公共議題回歸政策討論，透過走訪基層、傾聽民意，將居民需求轉化為具體政見。

邱顯智肯定陳鶴文做事「耐煩」，能仔細傾聽民意、提出解決方案，八大政見也準備完整。蔡惠婷則表示，自己與邱顯智都曾是陳鶴文的老闆，肯定他認真踏實的態度，希望這次能獲得選民支持，順利進入議會。

陳鶴文表示，八大政見聚焦市民日常需求，醫療照護方面，提出布建長照3.0、社區巡迴駐診、遠距智慧醫療及愛心卡折抵掛號費；交通方面，規畫導入AI智慧號誌、增加公車班次、推動愛心卡搭車不拒載，並爭取新竹輕軌延伸南區。

公園方面，主張打造三代共融公園，增設體健器材、遮陽及戲水設施與籃球場；教育文化則規劃社區共讀空間、親職及隔代教養課程、青年活動據點與多語文化中心。居住與防災方面，提出老屋修繕、改善巷弄照明及道路、推動無障礙住宅，並爭取社會住宅、青年住宅，同時改善易淹水地點、升級排水系統及強化社區防災網絡。

此外，陳鶴文推出政見語音導覽，民眾掃描QR Code即可透過手機聆聽，讓不同年齡層都能方便了解政策，提升政見傳播與溝通效率。

前<a href='/search/tagging/2/立委' rel='立委' data-rel='/2/250571' class='tag'><strong>立委</strong></a>邱顯智肯定陳鶴文做事「耐煩」，能仔細傾聽民意、提出解決方案，八大政見也準備完整。圖／陳鶴文提供
前立委邱顯智肯定陳鶴文做事「耐煩」，能仔細傾聽民意、提出解決方案，八大政見也準備完整。圖／陳鶴文提供

邱顯智 議員 立委 2026九合一選舉 新竹市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台東市長選戰升溫！藍營陳銘風競總湧2500人 綠營翁聖惠端四大政見

台中高雄AI政見交鋒 智慧治理、全齡教育各有藍圖

新北選戰煙硝味濃！毒駕修法遭李四川批沒投票 蘇巧慧駁：在野太倉促

AI政見成關鍵 雙北市長參選人搶攻智慧城市治理

相關新聞

「洋流」昨造勢今回防萬華....與太太分進合擊拚陸戰 蔣萬安說話了

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天到萬華龍山寺前造勢，台北市長蔣萬安今一早也到萬華區直興市場拜票，被解讀有固樁意味，蔣萬安今受訪表示，其實他之前都很常來萬華，不管是到艋舺四大夜市，之前也才來參加艋舺公園整個重新啟用，所以這邊非常喜歡來，很常來。

蔡英文化身「小水滴」預告出席洋流造勢 沈伯洋回應洩玄機

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦第四場大洋流計畫在大安文山登場，而前總統蔡英文也預告明天將前往現場與大家見面，是否站上台為沈伯洋造勢也引發討論。

辯論後民調...蔣萬安支持度贏4個百分點 辯論表現沈伯洋領先 徐巧芯分析原因

年底選戰倒數27天，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋電視辯論昨結束，「TVBS民調中心」昨也火速民調，辯論表現47%認為沈伯洋表現較好，領先蔣的40%；但民調也調查，不論有沒看辯論若明投票挺誰？結果蔣萬安支持度46%，沈伯洋支持度42%。

批沈伯洋辯論政策準備不足、執行配套不明 國民黨：市政不是喊口號

台北市長候選人電視辯論落幕，國民黨文傳會主委陳以信今指出，民進黨台北市長候選人沈伯洋面對都更、免費臨托、國小雙導師三大市政議題，暴露出政策準備不足、執行配套不明的問題。選市長不是參加政論節目，不能只會講理想、開支票，卻連政策如何落實都說不清楚。

台北市登上紐約時報！他驚呼：少見外媒肯定國民黨籍市長的執政成果

年底選戰倒數27天，「紐約時報」10月30日一篇報導把台北定位為世界級美食之都。國際政治觀察家、紐約州律師方恩格在臉書稱「紐約時報，2026年10月30日撰文台北是一座繁榮城市」，很少見外媒肯定國民黨籍市長的執政成果，恭喜蔣萬安獲肯定，並酸民進黨沈伯洋，會不會希望紐約時報寫的比較負面?

首都市長辯論 林楚茵引民調：沈伯洋支持度再上升 繼續戒慎恐懼

台北市長選戰電視辯論會昨落幕，民進黨發言人、立委林楚茵姐引用TVBS最新民調指出，民進黨市長候選人沈伯洋辯論後支持度再上升，相較沈伯洋心中只有市民，反觀現任市長蔣萬安從頭到尾只會攻擊，民調也顯示市民不買單，「投票倒數27天，小水滴們繼續戒慎恐懼，票票入匭就會贏」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。