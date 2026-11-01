輝達進蘆洲五股？蘇巧慧：淡海科學城才是首選

台北市長蔣萬安昨在辯論會引用民進黨新北市長候選人蘇巧慧AI政見，質疑民進黨台北市長候選人沈伯洋不懂AI，國民黨新北市長候選人李四川陣營跟進批評蘇不懂市政。蘇巧慧今天受訪表示，新北市具備產業發展優勢，並指出輝達所需用地面積較大，淡海科學城才是首選；至於李四川提出將輝達引進蘆洲、五股，蘇巧慧認為當地目前用地較小，有其他產業規畫。

蘇巧慧說，輝達本來就在內湖後來擴建到北士科，台灣確實需要一個地方能對接這個產業鏈，新北的淡海科學城就是最好的地方，不僅距離離北士科近，未來交通也會比現在便捷非常多，且土地面積又夠大，新北人才這麼多，怎麼看都是新北這裡具有非常優勢條件。

蘇巧慧說，她作為新北市未來首長，她的態度就是要把人才、資金、產業都留在新北，幫新北年輕人創造更多工作機會，這就是他們和對手、國民黨最大的不同。

蘇巧慧也提到，過程中聽到很多意見，其中她從不反對蘆社大橋，但真正的問題是社子島一端，台北市始終沒有辦法協調好當地居民意見，蘆社大橋要等待台北市政府進一步協助，才有辦法進行後續。

蘇巧慧說，未來她當新北市長會把握每一個機會，首長會有為產業解決問題的態度，她有這種決心，希望未來所有產業都能夠以新北為首選。

至於李四川提到要把輝達引入蘆洲與五股，蘇巧慧說，就他們對輝達理解，需要的用地面積比較大一點，他們才會提出淡海科學城是未來首選的產業園區，其他AI相關產業或先進科技產業有用地需求，他們規畫了九大產業園區，應該都能提供大家。至於蘆洲、五股目前用地是比較小了一點，會有其他產業的規畫。