快訊

機車煞車桿尾端為何有顆球？車行老闆揭2用途 關鍵時刻能保命

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

飛機中間座位扶手到底是誰的？專家揭不成文規則 醫師教3招減少痠痛

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達進蘆洲五股？蘇巧慧：淡海科學城才是首選

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到三重參加議員候選人陳俊維聯合競總成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到三重參加議員候選人陳俊維聯合競總成立大會。記者葉德正／攝影

台北市長蔣萬安昨在辯論會引用民進黨新北市長候選人蘇巧慧AI政見，質疑民進黨台北市長候選人沈伯洋不懂AI，國民黨新北市長候選人李四川陣營跟進批評蘇不懂市政。蘇巧慧今天受訪表示，新北市具備產業發展優勢，並指出輝達所需用地面積較大，淡海科學城才是首選；至於李四川提出將輝達引進蘆洲、五股，蘇巧慧認為當地目前用地較小，有其他產業規畫。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，輝達本來就在內湖後來擴建到北士科，台灣確實需要一個地方能對接這個產業鏈，新北的淡海科學城就是最好的地方，不僅距離離北士科近，未來交通也會比現在便捷非常多，且土地面積又夠大，新北人才這麼多，怎麼看都是新北這裡具有非常優勢條件。

蘇巧慧說，她作為新北市未來首長，她的態度就是要把人才、資金、產業都留在新北，幫新北年輕人創造更多工作機會，這就是他們和對手、國民黨最大的不同。

蘇巧慧也提到，過程中聽到很多意見，其中她從不反對蘆社大橋，但真正的問題是社子島一端，台北市始終沒有辦法協調好當地居民意見，蘆社大橋要等待台北市政府進一步協助，才有辦法進行後續。

蘇巧慧說，未來她當新北市長會把握每一個機會，首長會有為產業解決問題的態度，她有這種決心，希望未來所有產業都能夠以新北為首選。

至於李四川提到要把輝達引入蘆洲與五股，蘇巧慧說，就他們對輝達理解，需要的用地面積比較大一點，他們才會提出淡海科學城是未來首選的產業園區，其他AI相關產業或先進科技產業有用地需求，他們規畫了九大產業園區，應該都能提供大家。至於蘆洲、五股目前用地是比較小了一點，會有其他產業的規畫。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到三重參加議員候選人陳俊維聯合競總成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到三重參加議員候選人陳俊維聯合競總成立大會。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 輝達 科學 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

談北市辯論會 蘇巧慧：新北只有選委會政見會「很可惜」

交鋒！蔣萬安引中央黃金廊帶諷「廊什麼帶」沈伯洋：我長得像卓榮泰？

辯論市政火花四射 蔣萬安轟沈伯洋已讀亂回

新北選戰煙硝味濃！毒駕修法遭李四川批沒投票 蘇巧慧駁：在野太倉促

相關新聞

「洋流」昨造勢今回防萬華....與太太分進合擊拚陸戰 蔣萬安說話了

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天到萬華龍山寺前造勢，台北市長蔣萬安今一早也到萬華區直興市場拜票，被解讀有固樁意味，蔣萬安今受訪表示，其實他之前都很常來萬華，不管是到艋舺四大夜市，之前也才來參加艋舺公園整個重新啟用，所以這邊非常喜歡來，很常來。

蔡英文化身「小水滴」預告出席洋流造勢 沈伯洋回應洩玄機

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦第四場大洋流計畫在大安文山登場，而前總統蔡英文也預告明天將前往現場與大家見面，是否站上台為沈伯洋造勢也引發討論。

辯論後民調...蔣萬安支持度贏4個百分點 辯論表現沈伯洋領先 徐巧芯分析原因

年底選戰倒數27天，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋電視辯論昨結束，「TVBS民調中心」昨也火速民調，辯論表現47%認為沈伯洋表現較好，領先蔣的40%；但民調也調查，不論有沒看辯論若明投票挺誰？結果蔣萬安支持度46%，沈伯洋支持度42%。

批沈伯洋辯論政策準備不足、執行配套不明 國民黨：市政不是喊口號

台北市長候選人電視辯論落幕，國民黨文傳會主委陳以信今指出，民進黨台北市長候選人沈伯洋面對都更、免費臨托、國小雙導師三大市政議題，暴露出政策準備不足、執行配套不明的問題。選市長不是參加政論節目，不能只會講理想、開支票，卻連政策如何落實都說不清楚。

台北市登上紐約時報！他驚呼：少見外媒肯定國民黨籍市長的執政成果

年底選戰倒數27天，「紐約時報」10月30日一篇報導把台北定位為世界級美食之都。國際政治觀察家、紐約州律師方恩格在臉書稱「紐約時報，2026年10月30日撰文台北是一座繁榮城市」，很少見外媒肯定國民黨籍市長的執政成果，恭喜蔣萬安獲肯定，並酸民進黨沈伯洋，會不會希望紐約時報寫的比較負面?

首都市長辯論 林楚茵引民調：沈伯洋支持度再上升 繼續戒慎恐懼

台北市長選戰電視辯論會昨落幕，民進黨發言人、立委林楚茵姐引用TVBS最新民調指出，民進黨市長候選人沈伯洋辯論後支持度再上升，相較沈伯洋心中只有市民，反觀現任市長蔣萬安從頭到尾只會攻擊，民調也顯示市民不買單，「投票倒數27天，小水滴們繼續戒慎恐懼，票票入匭就會贏」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。