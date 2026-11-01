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張善政2年前助抗罷免 今助選 謝國樑：他們是最具體「挺善良」2 人組

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時，有攤商和兩人合影。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時，有攤商和兩人合影。記者邱瑞杰／攝影

桃園市長張善政今天到基隆，為基隆市長謝國樑助選。「挺善良（樑）」2人組合體，兩人都提及要續過去4年，「基北北桃合作交流平台」運作模式，打造首都生活圈良好的環境，造福4座城市的市民。

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張善政上午8時抵達基隆市七堵國小前和謝國樑會合，加上競選連任市議員的蔡旺璉、張耿輝等人，前往七堵南興市場問候攤商和採買民眾。

謝國樑和張善政拜票過程中，有來自桃園的民眾和張善政「相認」，也有人要求和兩人合照。攤商送上鳳梨、菜頭、粽子和蒜頭，祝福謝國樑「旺旺來」、「好彩頭」、「包中」和「凍蒜」，販賣烤地瓜、蒸花生的蕭姓攤商，也送上烤地瓜給謝國樑，稱讚謝「頂呱呱」。

謝國樑說，非常榮幸邀請到張善政到基隆幫他加油打氣，他面臨罷免的時候，張善政就非常關心他，特地到基隆來幫他反罷免。

謝國樑表示，時間過得很快，兩人合作對抗罷免已經過了兩年。他和張善政是最具體的「挺善良（樑）」2人組，張在桃園施政成績卓著，連賴清德總統都親自誇獎認證，所以張來基隆，一定會給他有很大的幫助。

謝國樑指出，基北北北桃聯合施政，從軌道、月票到各項民生政策，都對市民朋友有很大的助益。通勤月票推出後，節省最多的就屬基隆市通勤朋友，桃園市民通勤朋友也受惠不少。這些都是大家過去共同施政的良好基礎，未來會在這個基礎上繼續努力，打造首都生活圈良好的市政環境給4座城市的市民。

張善政表示，過去4年基北北桃有共同施政平台，把大生活圈落實到每一個市民身上。他當然期待基隆這邊，謝國樑能夠繼續擔任市長，讓4個城市合作的模式能夠繼續下去。

張善政說，桃市府有全台灣唯一婦幼發展局，謝國樑在基市府有兒童及少年事務處，兒少處基本上就是要顧這一些兒童跟少年的福利。謝叫「小愛市長」，謝以自己親身的感覺跟經驗回饋到市政上面，在少子化的國安挑戰下，有這樣的市長跟這樣的布局 ，他覺得是非常重要，也是基隆市民一大福音。他今天特別來基隆，希望能夠協助謝國樑在選舉上面有所斬獲。

謝國樑結束南興市場拜票行程後說，市民的支持是推動市政最重要的動力，自己會持續把心力放在城市建設與市民需求上，以具體成果回應每一份期待，也呼籲大家將支持化為選票，讓基隆繼續進步，讓好的建設持續實現。

桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時，有攤商請張善政簽名。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時，有攤商請張善政簽名。記者邱瑞杰／攝影

桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時，蕭姓攤商送上烤地瓜，稱讚謝國樑「頂呱呱」。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時，蕭姓攤商送上烤地瓜，稱讚謝國樑「頂呱呱」。記者邱瑞杰／攝影

桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時，有採買市民和兩人合影。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時，有採買市民和兩人合影。記者邱瑞杰／攝影

桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政今天到基隆，陪基隆市長謝國樑到南興市場拜票時。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 張善政 罷免 2026九合一選舉 基隆市選舉

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