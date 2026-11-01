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北市長辯論會 黃國昌批沈伯洋：題目事前都給了還答的不知所云

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃國昌批沈伯洋在台北市長電視辯論會中，事先知道題目卻仍答得不知所云。記者鄭國樑／攝影
黃國昌批沈伯洋在台北市長電視辯論會中，事先知道題目卻仍答得不知所云。記者鄭國樑／攝影

台北市長蔣萬安昨天與民進黨市長候選人沈伯洋電視辯論會，民眾黨主席黃國昌今天上午在桃園受訪表示，很少看到表現差距這麼大的辯論會，所以，不要說勝負，兩人對於市政了解、不了解，以及他們的願景、能力，在辯論會上已經一覽無遺。

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黃國昌、苗栗縣副縣長賴香伶上午到桃園市平鎮區黨籍議員吳正吉競選總部站台，黃國昌受訪時說，讓他比較驚訝的事情是他今天才知道，原來昨天那場台北市長辯論的題目事前就給了，黃接著再說一次很驚訝沈伯洋還可以答得如此不知所云，強調「你要當市長，對市政不熟悉，當然是個問題」，更嚴重的情況是，自己對市政不熟悉，事前甚至已經洩題給你，結果連花一點心思去準備，把自己不懂的地方把它補齊，這件事情都做不到。這不是一個負責任的市長候選人該有的做。

黃國昌指出，有很多錢，有很多資源，而且懂得怎麼把這一些龐大的資金跟資源導入做選戰，或許可以進行外表的包裝，但是恐怕沒有辦法掩飾內在的貧乏，這個是他覺得昨天台北市長的辯論當中，相信絕大多數的台北市民都可以看得清楚這件事情。

媒體問怎麼看昨天蔣萬安在辯論中特別點名感謝柯文哲，外界解讀吸小草選票？黃國昌說，他不會用這麼狹隘的視野來看這件事情，因為蔣萬安在辯論會申論的時候，細數過去四年來重要的政績，不管輝達進駐北士科，還是大巨蛋、社會住宅，每一項重要的政績、重要的建設，其實都是奠基在柯文哲市長任內所留下來重要的基礎之上。市政本來就是一棒接一棒，現任的市長，可能在他任內有非常多的完工可以剪綵，但是他也沒有忘記，這些建設是奠基在前任市長的規畫，甚至已經開始實施的，作為一位市長，在重要的時候表達對前任市長的努力跟感謝，他覺得這是做人的基本道理。

黃國昌認為蔣萬安展現了格局，因為他感謝的其實不僅僅只是只有柯文哲市長，歷任的台北市長對於台北市所做出的貢獻，蔣萬安都沒有忘記，這是一個成熟、認真、負責任的政治人物應該有的表現，昨天蔣市長在這些事情上面表現得非常好。

黃國昌到桃園市平鎮區黨籍議員候選人吳正吉競總站台。記者鄭國樑／攝影
黃國昌到桃園市平鎮區黨籍議員候選人吳正吉競總站台。記者鄭國樑／攝影

黃國昌 沈伯洋 辯論 2026九合一選舉 台北市選舉

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