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談北市辯論會 蘇巧慧：新北只有選委會政見會「很可惜」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到三重參加議員候選人陳俊維聯合競總成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到三重參加議員候選人陳俊維聯合競總成立大會。記者葉德正／攝影

台北市長候選人昨舉行辯論會引發熱議。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天被問到沈伯洋的表現表示「表現得非常好」，但分數還是要交給市民評判，但她直言看完後「很羨慕」，不管北市還是高雄都有電視台舉辦的辯論會可以表達政見與願景，每一家電視台意向書他們都有簽署，看來對手李四川一家都沒有簽「很可惜啦。」

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蘇巧慧說，沈伯洋昨天聚焦在市政侃侃而談表現得非常好，她看完也很羨慕，不管是台北或高雄都有電視台舉辦的辯論會，可以表達自己的政見與願景。

蘇巧慧說，每一家電視台意向書都簽了，但看起來她的對手「一張都沒有簽、一家都沒有簽」，現在新北市只有選委會辦的一場政見會非常可惜。

蘇巧慧說，她新北市是個400萬人大城，市民會想知道未來首長到底具備什麼樣特質，也希望知道首長提出的政見願景，新北市民值得有這樣的辯論會，讓市民朋友更了解他們首長的特質與願景。

被問到大眾普遍認為蔣萬安表現比較好，會不會休息幾天準備本周的選委會辯論會？蘇巧慧說，現在就是把握最後的時間全力衝刺，不只是她，還包括新北隊所有議員也都如此。

蘇巧慧說，今天第一場公開的競選總部成立，就是在三重替候選人陳俊維加油，全力衝刺不管是陸戰或是空戰都會繼續加溫加強，陳俊維就會變成她的分身向三重市民朋友報告共同提出政見願景，她有這麼多分身，會盡量的去掌握這最後的27天。「休息的話倒是不需要啦」，她們每個時間都是在跟大家討論，大家的回響也會成為她的養分，所以這就是她準備辯論的方式。

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