談北市辯論會 蘇巧慧：新北只有選委會政見會「很可惜」

台北市長候選人昨舉行辯論會引發熱議。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天被問到沈伯洋的表現表示「表現得非常好」，但分數還是要交給市民評判，但她直言看完後「很羨慕」，不管北市還是高雄都有電視台舉辦的辯論會可以表達政見與願景，每一家電視台意向書他們都有簽署，看來對手李四川一家都沒有簽「很可惜啦。」

蘇巧慧說，沈伯洋昨天聚焦在市政侃侃而談表現得非常好，她看完也很羨慕，不管是台北或高雄都有電視台舉辦的辯論會，可以表達自己的政見與願景。

蘇巧慧說，每一家電視台意向書都簽了，但看起來她的對手「一張都沒有簽、一家都沒有簽」，現在新北市只有選委會辦的一場政見會非常可惜。

蘇巧慧說，她新北市是個400萬人大城，市民會想知道未來首長到底具備什麼樣特質，也希望知道首長提出的政見願景，新北市民值得有這樣的辯論會，讓市民朋友更了解他們首長的特質與願景。

被問到大眾普遍認為蔣萬安表現比較好，會不會休息幾天準備本周的選委會辯論會？蘇巧慧說，現在就是把握最後的時間全力衝刺，不只是她，還包括新北隊所有議員也都如此。

蘇巧慧說，今天第一場公開的競選總部成立，就是在三重替候選人陳俊維加油，全力衝刺不管是陸戰或是空戰都會繼續加溫加強，陳俊維就會變成她的分身向三重市民朋友報告共同提出政見願景，她有這麼多分身，會盡量的去掌握這最後的27天。「休息的話倒是不需要啦」，她們每個時間都是在跟大家討論，大家的回響也會成為她的養分，所以這就是她準備辯論的方式。