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辯論提前「洩題」淪攻防...羅智強提三指標：沈伯洋他已經認輸了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長候選人第一場辯論會31日結束，力拚連任的市長蔣萬安（左）與民進黨候選人沈伯洋（右）同台辯論。記者曾原信／攝影
台北市長候選人第一場辯論會31日結束，力拚連任的市長蔣萬安（左）與民進黨候選人沈伯洋（右）同台辯論。記者曾原信／攝影

台北市長選舉電視辯論昨舉行，主辦單位媒體提問環節有提前給題目，引爆選舉攻防。民進黨候選人沈伯洋昨說，一天前主辦單位有把題目給他，但不知道為什麼會有這樣的決定；蔣萬安競選總幹事羅智強嘆，「當沈伯洋怪罪吳思瑤，他已經認輸了。」

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羅智強今天以競辦總幹事身分說，談昨天的辯論。羅今天提出三個指標說，昨天的辯論到底誰表現好？最好的答案，沈伯洋已經給了。第一個指標是沈伯洋怪罪吳思瑤、第二個指標，沈伯洋慌到在場上說要加LINE，邀第二場辯論；第三個指標是TVBS的民調。

羅智強也提出辯論後蔣萬安團隊第四個指標，也很重要。「就是，情況仍十分危急。」

羅說，第一個指標：沈伯洋怪罪吳思瑤。沈伯洋說「一天前主辦單位有把題目給他，但不知道為什麼會有這樣的決定。」有三個點令人咋舌！第一、沈伯洋自己表現不好，竟然怪罪三立！羅說，對，就是三立，因為這場辯論的主辦單位有兩個，一個是三立，一個是TVBS。所以沈伯洋的意思是，三立在搞沈伯洋？

羅提第二點、吳思瑤要不要踹共一下？請問，事前給題目，雖然是三立和TVBS提的，但是，協商時第一個舉手同意的，是吳思瑤啊！「吳思瑤，妳沒有告訴沈伯洋？」

羅說，第三、沈伯洋真的很愛說謊。事實上，辯論題目，三立和TVBS是星期四給的！不是「前一天」！連題目什麼時候給的也要說謊。題目兩天前給，完全可以充分準備，卻一樣空心、出洋相。然後怪三立、怪吳思瑤，沈伯洋的抗壓性，真的很糟糕。

羅智強說，其實在立法院，沈伯洋一直是這種「說話不認、不負責任、謊話連篇」的人。但這一次，沈伯洋只因為辯論表現不好，連最堅定的盟友三立和吳思瑤都要出賣！「這樣的人品，要當台北市長？」

羅說，他還是要問吳思瑤，事前給題目是妳同意的，沈伯洋卻說不知道？是吳思瑤沒得到授權就亂答應？是失職、沒告知沈伯洋？還是沈伯洋沒肩膀，把過錯推給三立和吳思瑤？

「第二個指標：沈伯洋慌到在場上說要加LINE，邀第二場辯論。」羅說，覺得自己辯論表現好的一方，一般不會主動提第二場辯論的。沈伯洋的表現，就像猜拳輸了一次的小朋友，吵著要猜第二次。即便如此，沈伯洋還是隱瞞了真相。事實上，蔣團隊對自由時報等媒體集團的辯論邀約，第一時間就表達開放。但自從曹興誠叫沈伯洋不要辯論後，過去兩週，就沒有人來邀協商第二場辯論了。沈伯洋也就沒有再吵著要辯論了。

「第三個指標：TVBS的民調。」羅智強說，民調中，有看辯論的選民，支持沈伯洋的占52%，支持蔣萬安的占41%。未決定者，只有7%。基本上，已表態支持一方的選民，就算覺得自己支持的對象表現不好，也會有「喜好外溢」，不會說自己支持的對象表現不好。但民調中，認為沈表現好的卻只有47%，認為蔣表現好的仍有40%。

羅智強也點出，沈伯洋的支持比例與認為他表現好的比例，相差5個百分點；蔣萬安兩者之間的差距，則只有1個百分點。這代表，支持沈伯洋的選民，有十分之一，也覺得沈伯洋表現不佳。另一個指標是，「沒有看辯論」的選民，蔣萬安支持度高達54%，高於沈伯洋的27%，未決定者則近20%。這意味著，蔣萬安的辯論表現，還有很大的穿透空間。

羅智強說，第四個指標，也很重要。就是，情況仍十分危急。洋流依然強大，支持蔣萬安的選民仍不能掉以輕心。因為在TVBS的民調中，蔣萬安只贏沈伯洋4個百分點，選情非常激烈。

沈伯洋 辯論 羅智強 2026九合一選舉 台北市選舉 電視辯論

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