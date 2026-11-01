羅智強列4指標評沈伯洋辯論表現：怪罪吳思瑤已經認輸

2026年台北市長電視辯論會昨天舉行，台北市長蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強今天表示，辯論後，當民進黨台北市長候選人沈伯洋怪罪吳思瑤，就已經認輸了。他也提出四項指標分析辯論結果，認為蔣萬安已展現反攻態勢，但雙方選情仍相當激烈，支持者不能掉以輕心。

羅智強表示，「當沈伯洋怪罪吳思瑤，他已經認輸了」。他認為，昨天辯論到底誰表現較好，沈伯洋的反應已經給出答案，第一項指標就是沈伯洋怪罪吳思瑤。沈伯洋聲稱主辦單位在辯論前一天提供題目，卻不知道為何有這項決定，但這場辯論的主辦單位是三立與TVBS，難道沈伯洋的意思是，三立在搞沈伯洋？

羅智強說，雖然事前提供題目是三立與TVBS提出，但在協商過程中，第一個舉手同意的就是吳思瑤，吳思瑤沒有告訴沈伯洋？此外，主辦單位實際上是在星期四提供題目，而非沈伯洋所稱的「前一天」，沈伯洋連題目什麼時候給的也要說謊，明明有兩天可以準備，卻一樣空心、出洋相。然後怪三立、怪吳思瑤，可見沈伯洋的抗壓性真的很糟糕。

羅智強批評，沈伯洋在立法院一直是這種「說話不認、不負責任、謊話連篇」的人，這一次，沈伯洋只因為辯論表現不好，連最堅定的盟友三立和吳思瑤都要出賣，這樣的人品要當台北市長？他也質問吳思瑤，事前提供題目既然是她同意的，究竟是未取得授權便答應、沒有告知沈伯洋，還是沈伯洋沒肩膀，把過錯推給三立和吳思瑤？

羅智強指出，第二項指標是沈伯洋慌到在場上說要加LINE、邀約第二場辯論。他認為，若候選人自認辯論表現好，通常不會急著要求再辯論一次，沈伯洋就像猜拳輸掉的小朋友，吵著要再比一次。即便如此，沈伯洋還是隱瞞了真相，事實上，蔣萬安陣營先前對自由時報等媒體集團提出的辯論邀約，第一時間就表達開放態度，但自從曹興誠公開要沈伯洋不要辯論後，就再也沒收到第二場辯論的協商邀請了。他質疑，距離投票日已不到一個月，沈伯洋又說要第二場辯論，顯示沈伯洋也知道自己第一場辯論表現不佳，市政空心的表現，被看破了手腳。

羅智強表示，第三項指標是TVBS民調。他指出，民調中，在有觀看辯論的選民，支持沈伯洋者占52%、支持蔣萬安者占41%，另有7%尚未決定；但認為沈伯洋辯論表現較好者為47%，認為蔣萬安表現較好者則為40%。

羅智強分析，已表態支持一方的選民，就算覺得自己支持的對象表現不好，也會有「喜好外溢」，不會說自己支持的對象表現不好。但沈伯洋在觀看辯論選民中的支持度，與認為他表現較好的比例相差5個百分點，蔣萬安則僅相差1個百分點。據此推論，部分支持沈伯洋的選民也認為沈伯洋辯論表現不理想。第四項指標是，「沒有看辯論」的選民，在未觀看辯論的選民中，蔣萬安支持度達54%，沈伯洋則為27%，另有近20%尚未決定。這代表蔣萬安的辯論表現還有很大的穿透空間。

羅智強表示，「洋流」依然強大，蔣萬安陣營不能掉以輕心。TVBS民調顯示，蔣萬安僅領先沈伯洋4個百分點，選情仍相當激烈。但至少，最壞的階段已經過去。從戴立安所做民調顯示蔣萬安落後17個百分點，到聯合報民調落後4個百分點，再到TVBS民調領先4個百分點，很明顯，蔣萬安反攻的態勢已經展現，只要努力再努力，正派敦厚、市政亮眼的蔣萬安就一定能夠擊退洋流、贏得勝利。