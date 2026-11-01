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新北選戰陸戰升溫！李四川稱每天近13場行程 11月辯論將說明施政藍圖

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今表示將好好準備11月中旬的新北市長選舉辯論，向市民說明施政願景。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今表示將好好準備11月中旬的新北市長選舉辯論，向市民說明施政願景。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天行程滿檔，從新店、板橋、土城、汐止一路跑到蘆洲、三重及林口，全天安排8場公開行程。面對11月中旬即將登場的新北市長選舉辯論，李四川表示，過去七、八個月每天都有將近13場行程，早已是日常工作，接下來也會好好準備辯論，向市民說明未來的新北市政願景。

2026九合一選舉

李四川今天上午先出席與新北市議員候選人黃心華在新店舉行的聯合競選總部成立大會，隨後陸續前往板橋、土城及汐止，與林國春、林金結及白珮茹成立聯合競選總部；下午還安排全球歸僑後援會及蘆洲黃桂蘭聯合競選總部成立大會，晚間則出席新北市青果商業同業公會會員大會及林口迓老祖平安福宴。

媒體詢問，今天一口氣安排8場公開行程，是否代表選戰將全面強化陸戰？李四川表示，過去七、八個月以來，每天大約都有將近13場行程，這就是他目前每天的工作。

對於11月中旬即將舉行的新北市長選舉辯論，李四川說，不論過去在台北縣或新北市，相關市政及規畫都在他的心中，接下來也會好好準備，屆時向市民說明未來要將新北市帶往什麼方向，以及自己的施政願景。

李四川表示，希望透過辯論向市民說明，未來將如何打造讓所有新北市民安居樂業的生活。

李四川 辯論 行程 2026九合一選舉 新北市選舉

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