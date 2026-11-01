赴桃園八德力挺市議員連任 鄭麗文怒轟國家機器司法打壓

國民黨桃園市議員朱珍瑤今天上午在八德成立競選總部，國民黨主席鄭麗文到場站台，對於朱珍瑤涉詐領助理費案一審遭判刑8年，鄭麗文火力全開，痛批民進黨選舉期間動用國家機器、司法打壓，喊話支持者用選票「還給朱珍瑤一個公道」，也支持市長張善政選情。

朱珍瑤競選總部成立活動今天上午9時30分在桃園市八德區陸光市民活動中心舉行。朱珍瑤因涉嫌和母親、妹妹以李姓阿姨作為人頭助理，詐領助理補助費逾17萬元遭起訴，日前桃園地方法院一審判處朱珍瑤有期徒刑8年、褫奪公權5年，全案仍可上訴。

鄭麗文表示，她今天從宜蘭一路跑到台南，第一站特別先到八德，因為朱珍瑤是她最疼惜、最在意的國民黨優秀年輕政治工作者之一。她看到朱珍瑤比過去消瘦許多，「真的委屈了」，過去在朱身上看到的永遠是笑容、青春與活力，無論基層服務或市政建設，總是衝在第一線。

鄭麗文痛批，民進黨執政多年拿不出政績、端不出牛肉，反而帶頭製造仇恨、製造對立，看到選情不佳，就出動國家機器，甚至動用司法、檢調。她質疑，選舉期間檢調全面出動，已經不顧社會觀感，更不在乎司法獨立、公正，讓國民黨年輕政治工作者面臨司法追殺。

鄭麗文表示，朱珍瑤長期在地方認真服務，如今面對司法案件，讓黨內感到心疼與不捨，「我們這一張選票，可以還給珍瑤一個公道」，呼籲支持者成為朱珍瑤的後盾、靠山，讓朱順利連任。她並以自己身高178公分連結朱珍瑤抽中的8號，帶著現場支持者高喊「8號」，盼選民牢記朱珍瑤的號次。

鄭麗文表示，桃園目前選情相對穩定，但國民黨桃園隊每天仍不敢放鬆、更不敢傲慢，市民愈給予國民黨信任與支持，團隊就更要加倍努力，從里長、議員到市府，每天都要認真打拚、推動市政。

鄭麗文也不忘替張善政催票，她表示，國民黨不會跟隨民進黨仇恨動員，而是要「善良動員」，相信善良一定能打敗仇恨，張善政一定能順利連任，呼籲選民市長票支持2號張善政、議員票支持8號朱珍瑤。