批沈伯洋辯論談毒駕修法跳針 洪孟楷：反對死刑入法都不敢講？

立法院日前三讀修正通過國民黨團、民眾黨團共提的「刑法」第185條之3，毒駕再犯致死可判處死刑入法。國民黨團首席副書記長洪孟楷今天批評，昨天台北市長辯論會，談到毒駕致死修法，民進黨台北市長候選人沈伯洋卻依舊跳針，重複民進黨團的那套說詞，不敢正面回應台北市長蔣萬安。

洪孟楷表示，沈伯洋所支持的版本，只是將刑責提高2年，修法後最低刑度只有5年，「一條人命，在你心中就如此廉價嗎？」更何況，「刑法」第185條之3修法過程中，將近60個修法提案，沈伯洋沒有主提任何一案；長達半年左右的提案區間，卻只顧選舉而忘記自己現在還是立法委員，連修法的關鍵時刻都選擇缺席，真的有心面對問題、解決問題嗎？

洪孟楷指出，當天院會表決前的朝野溝通中，其實還發生一段小插曲。民進黨團某位幹部，竟在最後試圖將「行政院版本」改成「民進黨團版本」優先表決。結果被他當場識破，並再次說明議事規則：基於尊重行政院的慣例，行政院版本可以優先表決；但若是黨團版本，就應依照提案先後順序處理。當天藍白黨團早已提出修法版本，哪有讓民進黨團版本插隊的道理？這也是為什麼最後表決根本沒有民進黨團版本，因為民進黨團從頭到尾就沒有提出自己的版本。

洪孟楷批評，沈伯洋面對立法價值的大是大非，不敢捍衛自己的主張；面對選票壓力，又開始閃爍其詞。連清楚表態的勇氣都沒有，如何讓人民信任？他也想問問「洋流」支持者：沈伯洋支持的版本，毒駕撞死人最低只判5年，大家真的能接受嗎？這種刑責是有心嚴懲犯罪還是根本縱容犯罪。

洪孟楷說，「亂世用重典，斬業非斬人」是他個人始終堅持、捍衛的公平正義價值。沈伯洋反對毒駕致死死刑入法，連親口講出來也辦不到嗎？他批沈伯洋落跑逃避而不是投下反對票，是不敢讓選民知道沈伯洋反對毒駕致死可判死刑，「（沈伯洋）為了選舉，連大聲說出自己的立場都不敢嗎？」