沈伯洋提都更加速靠「陪伴」 李四川酸：市府缺8千人 陪建商還市民？

台北市長候選人昨天舉行辯論會，民進黨候選人沈伯洋談及如何加速都市更新時，提出「陪伴」的說法，引發討論。國民黨新北市長候選人李四川今質疑，沈伯洋究竟要陪伴建築師、建商，還是市民？認為相關說法缺乏具體做法，顯示沈對市政及市府人力狀況不夠了解。

李四川今出席與新北市議員黃心華的聯合競總成立大會，面對媒體詢問，如何看待台北市長候選人昨天的辯論表現，以及沈伯洋被問及都更如何加速推動時，認為最重要的是「陪伴」，遭質疑對市政不熟悉、已讀亂回。

李四川表示，從昨天的辯論可以看出蔣萬安對市政的專業與了解，也能看出有人是為了選舉而提出說法，形容這場辯論是「一個做事的人」與「一個為了選舉的人」之間的辯論。

針對沈伯洋提出都更需要「陪伴」，李四川質疑，至今仍看不出具體做法，「是陪伴建築師、建商，還是陪伴市民？」他表示，現在市政府缺了將近8000多名員工，若要由市府投入人力陪伴，實際上又該從哪裡調派人手。

李四川說，現有制度下，估價師與建築師已有提供相關輔導，沈伯洋提出「陪伴」的說法，可見對市政府運作及缺工情況不夠了解，認為沈應先充分了解市政現況，再提出具體政策。