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BBC關注蘇巧慧妹妹團隊補助爭議 李四川籲說明：為何未利益迴避？
國民黨新北市長候選人李四川今天出席與新北市議員候選人黃心華聯合競選總部成立大會，會前接受媒體聯訪時被問及，外媒BBC報導提及民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹團隊在蘇貞昌擔任行政院長期間獲政府補助及投資，引發利益迴避質疑，李四川表示，外媒的觀察也是人民的疑問，呼籲蘇巧慧對外說明。
BBC報導將今年新北市長選戰形容為「政二代」蘇巧慧與「專業副手」李四川的對決，並提及蘇巧慧妹妹團隊在父親蘇貞昌擔任行政院長期間獲得政府補助及投資，遭質疑未落實利益迴避，李四川表示，「外媒的觀察就是我們人民的疑問」，行政院長是百官之首，其女兒卻能在政府取得4000多萬元補助，且還有擔任立委的姊姊，外界自然會有疑問。
李四川質疑，為何申請補助時沒有迴避，也沒有依照「利益衝突迴避法」揭露相關資訊，認為蘇巧慧應好好向外界說明。
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