蔡英文化身「小水滴」預告出席洋流造勢 沈伯洋回應洩玄機

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天舉辦第四場大洋流計畫在大安文山登場，而前總統蔡英文也預告明天將前往現場與大家見面，是否站上台為沈伯洋造勢也引發討論。

沈伯洋昨晚舉辦第三場大洋流計畫前進中正萬華，同樣吸引不少「小水滴」前來參與，而今天將到大安文山掃街，從木柵忠順廟繞行到大安森林公園造勢，而造勢都會邀請神秘嘉賓，包含行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、駐日前大使謝長廷都曾參與，而大安文山外界也好奇陣容，而蔡英文戶籍在大安區，也傳出可能擔任該場神秘嘉賓。

蔡英文昨天晚上在threads上發文表示，身為台北市大安區的居民，「洋流號」明天會開到她家附近，她也會去參加，「實賓們，明天晚上見」！而沈伯洋雖在造勢場合也隨即在貼文底下留言：「真的假的？！那你要上台講話嗎？」成為互動焦點。