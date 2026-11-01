王鴻薇讚蔣萬安辯論展現市長應有的格局 給他滿分

2026年台北市長電視辯論會昨天落幕，國民黨立委兼台北市長蔣萬安競選辦公室副主委王鴻薇今天在臉書發文表示，蔣萬安不論是口條、反應及內容，都展現出市長應該有的格局，尤其面對對手、民進黨台北市長候選人沈伯洋與媒體的提問，都深入核心、直指重點，她要給蔣萬安一百分。

王鴻薇指出，面對媒體與沈伯洋提問，蔣萬安信手拈來市府的政績回應，不論是都更還是AI園區松機遷移的規劃，甚至針對兒虐、毒防會議主動出擊接觸第一線。尤其對於日前颱風天後許多人砍樹議題的數據澄清，市民朋友想看到那個期待的萬安市長真的來了。

王鴻薇說，蔣萬安的對手沈伯洋口條、反應確實有一套，但對市政議題近乎無知，蔣萬安跟「三立」提問的都更，沈不但連受松機限高影響這樣的ABC常識都要蔣萬安教，提出的都更政見只有「陪伴」，首創出全國獨一無二的陪伴都更。另講到「縫合」市民大道，沈伯洋原文是這樣說的「sogo的人潮如果要跨越市民大道到微風」、「不是因為你有這個路你就一定會走過去」、「你不能只是靠路口讓人走過去」，那條路走過去只要九分鐘，到底是要縫合什麼？

王鴻薇表示，看著蔣萬安在辯論中游刃有餘，細數過去的政見來解答所有提問解惑，台北市走過的進步與發展更獲得國際的肯定，顯然蔣萬安更值得台北市民的肯定。