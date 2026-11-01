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挺善樑合體評辯論 謝國樑：沈伯洋略變臉 凸顯「蔣萬安就是蔣萬安」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
桃園市長張善政（前右）和基隆市長謝國樑（前中）今早到基隆七堵南興市場拜票前，對台北市長辯論會發表看法。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政（前右）和基隆市長謝國樑（前中）今早到基隆七堵南興市場拜票前，對台北市長辯論會發表看法。記者邱瑞杰／攝影

「挺善樑」今早合體，桃園市長張善政和基隆市長謝國樑一起到市場拜票前，評論台北市長參選人辯論。張說，蔣萬安的表現令人驚艷。 謝說，蔣的表現非常優秀，沈伯洋後來有點「變臉」，更加凸顯「蔣萬安就是蔣萬安」的特色跟風格。

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張善政上午8時抵達基隆市七堵國小前和謝國樑會合，謝說，他跟張善政就是跟最具體的「挺善良（樑）」二人組，張在桃園政績卓著，連賴清德總統都親自誇獎認證，所以張來基隆，一定給他有很大的幫助。

兩人前往市長問候攤商和採買民眾前，接受媒體訪問。台北市長參選人蔣萬安和沈伯洋昨天辯論，媒體詢兩人對辯論的觀察和想法。

張善政說，他覺得這場辯論看得出來有非常明顯的對比，蔣萬安對市政的掌握度和未來願景，和他的手有明顯的差異，所以他覺得蔣的表現，非常令人驚艷。

謝國樑將在11月10日與競選對手童子瑋，參加網路節目主辦的辯論。謝說，蔣萬安在辯論的表現非常優秀，他非常希望自己在辯論的時候，也能夠有跟蔣一樣的優秀表現。

謝國樑表示，最近台北有一個口號，就是「蔣萬安就是蔣萬安，他覺得這一個口號，在辯論時其實非常清楚的凸顯出來。蔣萬安這4年市長任內很努力做事，或許不是那麼善於言辭，但是講到市政，卻相當嫻熟，這個就是實際的情況。

謝國樑觀察沈伯洋從一開始很可愛的風格，到後來市政辯論過程中，稍微有一點變臉。這個轉變可能也會凸顯出，「蔣萬安就是蔣萬安」這樣子的特色跟風格。蔣、沈兩個人都有自己的風格，但是蔣萬安的表現很好，「我們以他為榮」。

桃園市長張善政今早和基隆市長謝國樑，一起到基隆市七堵南興市場問候攤商和採買民眾。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政今早和基隆市長謝國樑，一起到基隆市七堵南興市場問候攤商和採買民眾。記者邱瑞杰／攝影

桃園市長張善政（右）和基隆市長謝國樑（中）今早到基隆七堵南興市場拜票前，對台北市長辯論會發表看法。記者邱瑞杰／攝影
桃園市長張善政（右）和基隆市長謝國樑（中）今早到基隆七堵南興市場拜票前，對台北市長辯論會發表看法。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 蔣萬安 沈伯洋 張善政 辯論 2026九合一選舉

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