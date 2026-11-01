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北高選戰辯論掀話題！吳宗憲再拋戰帖：林國漳為何不辯論？

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲多次邀對手林國漳辯論，林未答應而且昨天成立競選總部時再喊被抹黑。國民黨縣黨部表示，林國漳遭質疑擔任國營事業董監事領取酬庸、投資的公司在大陸賺紅錢，哪一件不是事實？歡迎辯論把問題講清楚。聯合報系資料照
吳宗憲多次邀對手林國漳辯論，林未答應而且昨天成立競選總部時再喊被抹黑。國民黨縣黨部表示，林國漳遭質疑擔任國營事業董監事領取酬庸、投資的公司在大陸賺紅錢，哪一件不是事實？歡迎辯論把問題講清楚。聯合報系資料照

北高市長選舉辯論掀起討論，國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲多次邀對手林國漳辯論，林未答應，昨天在競總成立造勢時喊被抹黑。國民黨縣黨部表示，林國漳遭質疑擔任3個國營事業董監事領取酬庸、投資的公司在大陸賺紅錢「哪一件不是事實」？林國漳還抄襲吳宗憲的政見，凸顯其缺乏主見的投機個性，歡迎辯論把問題說清楚。

2026九合一選舉

前縣議員謝志得在臉書貼文「要當縣長，至少得敢公開辯論，把理念講清楚吧」「陳定南敢和王永慶辯！柯志恩敢和賴瑞隆辯！」「要選縣長，連接受公開檢驗的膽量都沒有？到底在害怕什麼？」對此吳宗憲表示，害怕辯論的是林國漳。

林國漳昨天成立溪北競選總部，他一上台就說被抹黑。縣黨部表示，林律師既然面對質疑喊「抹黑」，又為何不講清楚，抹黑了你什麼？又為何不接受「辯論」，公開把各項質疑對縣民交代清楚？

縣黨部表示，林律師不願意辯論，卻又與陣營記者會或座談潑髒水抹黑吳宗憲，例如吳宗憲依新修三讀通過的財劃法財源，提出「65歲以上長者免健保費」，林國漳批評不可行，過沒多久自己提出的政見，正是引用新修三讀通過的財劃法財源，一邊罵一邊跟進吳宗憲的政策。

此外，「北北基桃宜」跨縣市合作是吳宗憲主要政見，林國漳卻拿去抄襲改成「北北基宜桃」；吳宗憲提「北宜雙科聯動」政見，讓台北士林科學園區與宜蘭科學園區成為最佳拍檔，也被林國漳抄襲「台北科學園區與宜蘭科學園區的雙星計畫」，另還跟進「宜蘭加入TPASS一卡制」。

縣黨部表示，提不出政見並不可恥，可恥的是抄襲對手政見，而且抄襲的還是對手的主要政見。請問林律師，可還有自己的中心思想與看法主張嗎？

黨部指出，林國漳競選看板寫敬老卡1萬2千點，「點」小到幾乎看不見，讓人誤以為1萬2千「元」，林律師說這是「枝微末節」；那麼你錄製競選廣告，不斷在廣播電台播放「每年發給嗣大人1萬2千」，連「點」都省去了，聽眾以為1萬2千元。若這不是投機？什麼才是投機？

縣黨部表示，很羨慕林國漳背後有滿滿的新潮流龐大資源，可以不必黨內初選，直接由賴總統「欽點」選縣長，他的大型造勢有人張羅、他開記者會也有發言人陪同，一切都幫林國漳「款便便」，由新潮流推出的「傀儡」即便選上，是否也是滿滿的新潮流人事安插？對於新潮流錯誤的政策，敢說一句「不」嗎？

國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲多次邀對手林國漳辯論，林未答應而且昨天成立競選總部時再喊被抹黑，吳宗憲歡迎對手進行辯論，把問題質疑講清楚。圖／吳宗憲競總提供
國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲多次邀對手林國漳辯論，林未答應而且昨天成立競選總部時再喊被抹黑，吳宗憲歡迎對手進行辯論，把問題質疑講清楚。圖／吳宗憲競總提供

林國漳 辯論 吳宗憲 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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