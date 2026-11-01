沈伯洋拋「無限都更」打造循環屋源 善用公有資源讓民眾直接搬新家

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天大洋流計畫前進中正萬華掃街，而他也提出過去一直談到「無限都更」政策細節，透過循環都更屋源搭配換屋計畫讓民眾直接搬去新的住所，提高民眾都更意願，他強調，現行的都更政策只是把入口打開，但走不到出口根本就沒有意義，只是在數字上灌水，都更重點是走進入口後，還要高機率走到出口，要讓老屋活化成北市未來。

沈伯洋昨晚在會場表示，萬華長者比例26.4％全市最高，且平均屋齡42.8歲全市最老，50年以上屋齡老屋4.3萬棟比例也是全市最高，凸顯都更的重要性，推出「無限都更」，利用公有地、卡關都更土地、自主都更土地和聯開分回戶作為循環都更的屋源，加上換屋計畫，增加民眾都更的意願。

沈伯洋指出，都更需要提供推力先把住宅蓋出來，找一塊公有地興建住宅，讓市民看到今天如果都更，房屋可能會長什麼模樣，包括漂亮、新科技、韌性、能源，設置日照中心、育兒場所，令人覺得搬進去不錯，也有別於傳統的都更，「我希望大家直接搬過去新的住所就好」。

換言之，現地要都更就在隔壁沒有太遠的地方興建新屋，透過住屋交換方式，把你的房屋交換成新的住所，不用再搬來搬去，提升誘因，所以住屋平台交換很重要，然而中間計算非常複雜但因公有地不足，還有搭配不同屋源，包含公有地；殭屍都更土地，設計殭屍都更退場機制，由政府介入，協助賠償、法律諮詢、租稅等申請退場可能遇到的問題，就有可能成為新屋的來源。

而自主都更卡關者一樣可以申請，而北市府一直在出售聯開宅，「要是我的話，我不會去賣，因為這個都是可以進入到他所提出的換屋計畫內」。沈強調，此舉是仿造部分國家的連鎖型都更，但他做得比較不一樣，連鎖型有時會一棟、一棟地做，「我們是一戶、一戶地做」，用這樣的方式才能加速都更進行。