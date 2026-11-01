批沈伯洋辯論政策準備不足、執行配套不明 國民黨：市政不是喊口號

台北市長候選人電視辯論落幕，國民黨文傳會主委陳以信今指出，民進黨台北市長候選人沈伯洋面對都更、免費臨托、國小雙導師三大市政議題，暴露出政策準備不足、執行配套不明的問題。選市長不是參加政論節目，不能只會講理想、開支票，卻連政策如何落實都說不清楚。

陳以信指出，沈伯洋談都更卻連都更的問題在哪裡都搞不清楚。台北市長蔣萬安提出內湖部分社區受到松山機場航高限制的具體案例，沈伯洋卻先談產權整合、政府陪伴，沒有立即掌握真正癥結。連問題都找不準，談什麼解決問題？市民需要的是能突破困境的市長，不是空言陪伴的市長。

陳以信也說，沈伯洋免費臨托支票開得漂亮，可是合格保母卻不會從天上掉下來。沈伯洋提出每周4小時免費臨托，面對托育人力不足的質疑，卻只強調分階段推動。分階段不是免責金牌，沒有足夠人力，再漂亮的福利政策也只會淪為空頭支票，難道只管政策喊得響亮，不管家長到底用不用得到？

陳以信表示，雙導師喊得震天響，老師到底從哪裡來？沈伯洋提出國小雙導師制度，卻沒有充分交代師資來源、教師分工與經費負擔。難道喊一聲雙導師，老師就會自動增加一倍？教育政策不是數字遊戲，更不能把孩子的教育當成沒有完整配套的政策實驗。

陳以信批評，都更不知問題、臨托不算人力、雙導師不提配套，三項政策暴露同一個問題，就是政策願景講得頭頭是道，真正碰到行政執行卻漏洞百出，台北市長每天面對的是千頭萬緒的市政難題，不是靠政治口號就能解決。

陳以信認為，蔣萬安這場辯論的「雙刀策略」相當成功，第一刀精準設問，第二刀預判追擊，透過事前充分準備，掌握對手可能的回答，攻防環環相扣、步步進逼。從市政專業到政治誠信，蔣萬安展現的是充分準備後的從容，與對手形成鮮明對比。

陳以信表示，辯論不是比誰嗓門大，市政不是比誰支票開得多，蔣萬安用這場辯論證明，真正的市政能力來自長期累積、認真研究與用心準備。「有準備才有實力，有專業才能治理，」相信認真做事、用心準備的蔣萬安，會是台北市最好的市長。