辯論後民調...蔣萬安支持度贏4個百分點 辯論表現沈伯洋領先 徐巧芯分析原因

年底選戰倒數27天，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋電視辯論昨結束，「TVBS民調中心」昨也火速民調，辯論表現47%認為沈伯洋表現較好，領先蔣的40%；但民調也調查，不論有沒看辯論若明投票挺誰？結果蔣萬安支持度46%，沈伯洋支持度42%。

國民黨立委徐巧芯今受訪被問到這分民調結果，徐透露許多蔣萬安支持者因為很緊張，不太敢看辯論，所以看到這分民調的具體內容，沈支持者因比較多看這場辯論，超過一半看辯論；但蔣萬安支持者超過一半是沒有看辯論，所以看辯論的裡面沈伯洋領先比較多，但最後滿意度卻是沈伯洋領先比較少。

徐巧芯說，也就是說，就算是支持沈伯洋的人，也有人認為蔣萬安辯論表現比較好，這也是給我們很大鼓勵，「市長表現很好，有被大家看到，也有更多人都幫市長加油打氣。」

徐巧芯也透露自己昨天的心情，徐說，「我能理解，如果我不是工作人員，也不太敢看（辯論），很多人因為太緊張，很多支持蔣萬安的民眾不敢看」，所以這分民調，沒有表達出來。

徐說，但現在辯論結束，裡面有很多精彩交鋒，希望更多無論支持哪一方的選民，包括中間選民，都希望能看到蔣萬安的表現，看到蔣萬安對市政有見解、市政有方向，所以希望昨天或許錯過了辯論，補課還來得及的民眾，一起來了解辯論會的具體內容。