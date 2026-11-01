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江啟臣逛大肚市場接地氣 女選民奇特要求摸鼻子、與大鵝互動全場笑翻

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣（中）在大肚市場拜票，來自龍井的選民要求摸鼻子合影。圖／臉書直播
國民黨台中市長候選人江啟臣（中）在大肚市場拜票，來自龍井的選民要求摸鼻子合影。圖／臉書直播

國民黨台中市長候選人江啟臣今（1）日早前往大肚市場拜票，深入傳統市場向攤商與掃街鄉親熱情問候。現場氣氛融洽，江啟臣展現親和力，除了與民眾握手聊家常，婦人要求「摸鼻子」以及與菜攤大鵝「對話」的有趣插曲，讓市場充滿歡笑與濃厚的人情味。

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拜票過程中，不少攤商與買菜民眾與江啟臣握手加油。其中一名來自龍井的婦人看到江啟臣後格外興奮，直白詢問：「我可以摸你的鼻子嗎？」面對突如其來的奇特要求，江啟臣展現幽默本色，笑著回答「可以！」隨後合影留念，親民舉動拉近了與民眾的距離。

此外，當江啟臣行經一處菜攤向老闆娘熱情打招呼時，老闆娘開玩笑回應：「你是跟我還是跟後面的鵝打招呼？」江啟臣妙回「都有！都有！」在與老闆娘握手致意後，他更特地繞到菜攤後方向大鵝「拜票」，一邊握手一邊比出3號手勢懇請支持。不料，大鵝當場發出兩聲叫聲，彷彿在回應支持，神同步的反應瞬間逗樂在場所有人，引發全場大笑。

傳統市場的人情味在此次拜票行程中展露無遺，江啟臣透過與鄉親的幽默互動，走基層、接地氣。

國民黨台中市長候選人江啟臣在大肚市場拜票，遇到大鵝手比3號，沒想到大鵝也回應，全場笑翻。圖／臉書直播
國民黨台中市長候選人江啟臣在大肚市場拜票，遇到大鵝手比3號，沒想到大鵝也回應，全場笑翻。圖／臉書直播

江啟臣 市場 拜票 2026九合一選舉 台中市選舉

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