黃世杰再到忠貞市場拜票 神秘嘉賓牽手首次陪同：想買碗豌豆粉

民進黨桃園市長候選人黃世杰今天一早到忠貞市場拜票，陪同的神秘嘉賓是牽手徐青，也是首次與黃世杰一起拜票，黃世杰談市場及周邊交通環境品質的改善規畫，徐青笑說拜票好以後要買碗豌豆粉。

徐青過去在網路平台分享黃世杰建中畢業，陳水扁署名的「市長獎」獎狀等心情故事，獲得熱烈回想和支持。黃世杰上午聽太太要買豌豆粉，笑說其實忠貞市場是很棒的市場，他和太太之前也蠻常來市場逛街，因為這邊的東西很有特色，太太今天比較緊張，所以只說想買豌豆粉，其實這邊很多美食很有特色，他們常來吃也很喜歡，希望特色能夠一直持續，這就是一個文化的現象，未來不管在觀光也好，或者是文化活動也好，除了每年的米干節，還要能增加量能，讓每季或是到適當的時間點，會有不同的活動來讓這邊的文化量能增光，讓所有人更了解這邊的歷史跟文化。

黃世杰表示，之前走訪各地的市場的時候包括忠貞市場，就受到鄉親很多的關注跟歡迎。今天再度來到忠貞市場，希望再來跟大家來談市場未來的發展。讓市場的經營會更好，除了安居，也要來解決忠貞市場這邊的問題。忠貞市場所在地大龍岡地區，除了交通的建設、環境的規畫，觀光的發展也很重要，忠貞市場扮演關鍵的角色，希望透過深度的探訪，能有更多的收穫，未來在施政上面可以更廣泛的規畫發展。