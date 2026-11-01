快訊

苦惱499元吃到飽該換約？過來人勸先看用量 親揭3大痛點：從5G又換回4G

日本6.1強震出現怪現象！遠離震央反而更晃 氣象廳揭原因

24歲不當球星當送餐員 李玉龍轉戰商場30年回饋球場

聽新聞
0:00 / 0:00

台中高雄AI政見交鋒 智慧治理、全齡教育各有藍圖

中央社／ 台北1日電
民主進步黨高雄市長參選人賴瑞隆（前右）提出打造「大亞灣AI專區」，整合既有土地、能源、產業及人才優勢，轉化為下一階段產業發展動能。（賴瑞隆辦公室提供）中央社
民主進步黨高雄市長參選人賴瑞隆（前右）提出打造「大亞灣AI專區」，整合既有土地、能源、產業及人才優勢，轉化為下一階段產業發展動能。（賴瑞隆辦公室提供）中央社

AI浪潮下，民主進步黨高雄市長參選人賴瑞隆主打產業專區、競選對手柯志恩聚焦全齡教育；民進黨台中市長參選人何欣純升級青年職場、競選對手江啟臣強調智慧治安。

2026九合一選舉

賴瑞隆主張打造「大亞灣AI專區」與CityGPT，加速產業轉型與智慧治理；柯志恩主打全齡人工智慧（AI）教育資源，科技導入防汛與YouBike智慧調度，普及民生應用。

賴瑞隆表示，高雄早已展開AI產業實質布局，「大亞灣AI專區」就是要整合既有土地、能源、產業及人才優勢，將多年累積條件與實力，轉化為下一階段產業發展動能。

他說，產業布建後要讓AI走進日常生活，CityGPT要整合城市資訊與AI應用，從公共治理到民生產業，提升高雄解決問題能力，如藉車流分析與智慧號誌改善通勤等。

賴瑞隆表示，未來要讓高雄產業掌握AI商機，讓市民在日常生活深刻感受科技進步與便利。回歸選舉層面，可善用AI加快資訊整理、提升效率，但了解民意還是需要透過真誠傾聽、具體回應。

柯志恩說，高雄不能只發展AI產業，更要培養會運用AI的人才，不論孩子、教師、勞工、中小企業甚至退休長者都有機會學習並善用AI，讓科技真正成為每個人的助力。

她說，未來將提供免費AI教育資源給高雄6到18歲的孩子，在校園導入AI學習助理，縮短城鄉落差。退休長者部分，開設AI課程，協助將生活經驗轉化成AI指令，讓經驗值變生產值。

中國國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右3）說，高雄不能只發展人工智慧（AI）產業，更要培養會運用AI的人才。（柯志恩辦公室提供）中央社
中國國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右3）說，高雄不能只發展人工智慧（AI）產業，更要培養會運用AI的人才。（柯志恩辦公室提供）中央社

柯志恩表示，AI也能同步運用在校園，協助減少繁瑣行政作業，讓老師專注教學；城市治理方面，AI能運用於防治淹水，藉AI整合雨量、水位、即時數據與歷史淹水等相關資訊，提前預判淹水風險。

此外，當市民騎YouBike面臨「無車可借、無柱可還」窘境時，柯志恩提出導入AI技術，分析歷史騎乘數據、天氣變化與大型活動人流等「預測性調度」，也數據化車輛妥善率與維修通報，提升巡檢與維修效率。

台中市長選戰方面，何欣純主張成立青年局與AI研習所，推動數位工具補助並扶植基層產業；江啟臣強調AI輔助大數據決策，主打智慧城市與治安防護，打造安全旗艦城。

「AI是輔助工具」，何欣純表示，AI是現代生活與工作中相當便利的輔助工具，團隊研擬政見與規劃選戰策略時，仍以深入了解台中需求、回應市民關切為核心，並適度運用AI協助資料整理與分析，讓政策思考更周延。

民主進步黨台中市長參選人何欣純（站立者）主張成立青年局與人工智慧（AI）研習所，推動數位工具補助並扶植基層產業。（何欣純辦公室提供）中央社
民主進步黨台中市長參選人何欣純（站立者）主張成立青年局與人工智慧（AI）研習所，推動數位工具補助並扶植基層產業。（何欣純辦公室提供）中央社

她提出成立青年局，設立「AI創新人才研習所」，打造AI協作與數位技能培訓基地，推動學生及青年AI數位工具訂閱補助，支持青年在工作與事業上運用新科技。

何欣純表示，不論來自哪，只要選擇在台中就學就業、成家立業，台中就應成為青年築夢踏實舞台。未來青年局將提供相關補助與資源，協助青年走向國際，也要透過與中央政府合作，協助各行各業導入AI應用，讓AI能深入基層、走進職場，成為勞工與企業共同升級工具。

江啟臣辦公室說，打選戰時的選情與民意調查評估、台中29區和625里各自特點等，除傾聽基層聲音外，也可運用AI蒐集和分析資料；傾聽在地聲音為主、AI分析為輔，更完善規劃台中市政願景，打造台中成為「幸福旗艦城」。

中國國民黨台中市長參選人江啟臣（中）推動人工智慧（AI）輔助大數據決策，主打智慧城市與治安防護，打造安全旗艦城。（江啟臣辦公室提供）中央社
中國國民黨台中市長參選人江啟臣（中）推動人工智慧（AI）輔助大數據決策，主打智慧城市與治安防護，打造安全旗艦城。（江啟臣辦公室提供）中央社

江啟臣辦公室表示，台中升級轉型關鍵包含永續化、智慧化與國際化，甚至是城市最需要的安全、交通都可引入AI運用，透過「智慧城市」模式，給市民更便利、精準市政服務；江啟臣主張「讓科技走在危險的前面、讓政府走在問題的前面」，透過AI智慧安全系統預判危險，或危險發生時立即通報，將傷害降到最低，讓安全成為市民最基本幸福。

2026九合一選舉 台中 政見 江啟臣 何欣純 柯志恩 賴瑞隆 高雄 台中市選舉 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI政見成關鍵 雙北市長參選人搶攻智慧城市治理

陳其邁評高雄市長辯論：柯志恩多批對手盼聚焦願景

AI衝擊閱讀教育 學界倡批判思考不再只「找答案」

AI科技翻轉環境治理！新北智慧稽查/哨兵守護奪「2026天下城市治理卓越獎」首獎

相關新聞

辯論後民調...蔣萬安支持度贏4個百分點 辯論表現沈伯洋領先 徐巧芯分析原因

年底選戰倒數27天，台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋電視辯論昨結束，「TVBS民調中心」昨也火速民調，辯論表現47%認為沈伯洋表現較好，領先蔣的40%；但民調也調查，不論有沒看辯論若明投票挺誰？結果蔣萬安支持度46%，沈伯洋支持度42%。

批沈伯洋辯論政策準備不足、執行配套不明 國民黨：市政不是喊口號

台北市長候選人電視辯論落幕，國民黨文傳會主委陳以信今指出，民進黨台北市長候選人沈伯洋面對都更、免費臨托、國小雙導師三大市政議題，暴露出政策準備不足、執行配套不明的問題。選市長不是參加政論節目，不能只會講理想、開支票，卻連政策如何落實都說不清楚。

台北市登上紐約時報！他驚呼：少見外媒肯定國民黨籍市長的執政成果

年底選戰倒數27天，「紐約時報」10月30日一篇報導把台北定位為世界級美食之都。國際政治觀察家、紐約州律師方恩格在臉書稱「紐約時報，2026年10月30日撰文台北是一座繁榮城市」，很少見外媒肯定國民黨籍市長的執政成果，恭喜蔣萬安獲肯定，並酸民進黨沈伯洋，會不會希望紐約時報寫的比較負面?

新北選戰煙硝味濃！毒駕修法遭李四川批沒投票 蘇巧慧駁：在野太倉促

新北市長選戰倒數廿七天，藍綠候選人強化陸戰大車拚，昨李四川與蘇巧慧不約而同與五位議員候選人成立聯合競總，雙方賣力催票。針對立法院通過毒駕加重刑責法案，蘇巧慧未參與投票，李四川抨擊蘇背離民意，蘇反擊稱支持提高刑責，無法認同未經充分討論就倉促立法，選戰硝煙味濃。

挺善樑合體評辯論 謝國樑：沈伯洋略變臉 凸顯「蔣萬安就是蔣萬安」

「挺善樑」今早合體，桃園市長張善政和基隆市長謝國樑一起到市場拜票前，評論台北市長參選人辯論。張說，蔣萬安的表現令人驚艷。 謝說，蔣的表現非常優秀，沈伯洋後來有點「變臉」，更加凸顯「蔣萬安就是蔣萬安」的特色跟風格。

北高選戰辯論掀話題！吳宗憲再拋戰帖：林國漳為何不辯論？

北高市長選舉辯論掀起討論，國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲多次邀對手林國漳辯論，林未答應，昨天在競總成立造勢時喊被抹黑。國民黨縣黨部表示，林國漳遭質疑擔任3個國營事業董監事領取酬庸、投資的公司在大陸賺紅錢「哪一件不是事實」？林國漳還抄襲吳宗憲的政見，凸顯其缺乏主見的投機個性，歡迎辯論把問題說清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。