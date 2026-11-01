台中高雄AI政見交鋒 智慧治理、全齡教育各有藍圖

AI浪潮下，民主進步黨高雄市長參選人賴瑞隆主打產業專區、競選對手柯志恩聚焦全齡教育；民進黨台中市長參選人何欣純升級青年職場、競選對手江啟臣強調智慧治安。

賴瑞隆主張打造「大亞灣AI專區」與CityGPT，加速產業轉型與智慧治理；柯志恩主打全齡人工智慧（AI）教育資源，科技導入防汛與YouBike智慧調度，普及民生應用。

賴瑞隆表示，高雄早已展開AI產業實質布局，「大亞灣AI專區」就是要整合既有土地、能源、產業及人才優勢，將多年累積條件與實力，轉化為下一階段產業發展動能。

他說，產業布建後要讓AI走進日常生活，CityGPT要整合城市資訊與AI應用，從公共治理到民生產業，提升高雄解決問題能力，如藉車流分析與智慧號誌改善通勤等。

賴瑞隆表示，未來要讓高雄產業掌握AI商機，讓市民在日常生活深刻感受科技進步與便利。回歸選舉層面，可善用AI加快資訊整理、提升效率，但了解民意還是需要透過真誠傾聽、具體回應。

柯志恩說，高雄不能只發展AI產業，更要培養會運用AI的人才，不論孩子、教師、勞工、中小企業甚至退休長者都有機會學習並善用AI，讓科技真正成為每個人的助力。

她說，未來將提供免費AI教育資源給高雄6到18歲的孩子，在校園導入AI學習助理，縮短城鄉落差。退休長者部分，開設AI課程，協助將生活經驗轉化成AI指令，讓經驗值變生產值。

中國國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右3）說，高雄不能只發展人工智慧（AI）產業，更要培養會運用AI的人才。（柯志恩辦公室提供）中央社

柯志恩表示，AI也能同步運用在校園，協助減少繁瑣行政作業，讓老師專注教學；城市治理方面，AI能運用於防治淹水，藉AI整合雨量、水位、即時數據與歷史淹水等相關資訊，提前預判淹水風險。

此外，當市民騎YouBike面臨「無車可借、無柱可還」窘境時，柯志恩提出導入AI技術，分析歷史騎乘數據、天氣變化與大型活動人流等「預測性調度」，也數據化車輛妥善率與維修通報，提升巡檢與維修效率。

台中市長選戰方面，何欣純主張成立青年局與AI研習所，推動數位工具補助並扶植基層產業；江啟臣強調AI輔助大數據決策，主打智慧城市與治安防護，打造安全旗艦城。

「AI是輔助工具」，何欣純表示，AI是現代生活與工作中相當便利的輔助工具，團隊研擬政見與規劃選戰策略時，仍以深入了解台中需求、回應市民關切為核心，並適度運用AI協助資料整理與分析，讓政策思考更周延。

民主進步黨台中市長參選人何欣純（站立者）主張成立青年局與人工智慧（AI）研習所，推動數位工具補助並扶植基層產業。（何欣純辦公室提供）中央社

她提出成立青年局，設立「AI創新人才研習所」，打造AI協作與數位技能培訓基地，推動學生及青年AI數位工具訂閱補助，支持青年在工作與事業上運用新科技。

何欣純表示，不論來自哪，只要選擇在台中就學就業、成家立業，台中就應成為青年築夢踏實舞台。未來青年局將提供相關補助與資源，協助青年走向國際，也要透過與中央政府合作，協助各行各業導入AI應用，讓AI能深入基層、走進職場，成為勞工與企業共同升級工具。

江啟臣辦公室說，打選戰時的選情與民意調查評估、台中29區和625里各自特點等，除傾聽基層聲音外，也可運用AI蒐集和分析資料；傾聽在地聲音為主、AI分析為輔，更完善規劃台中市政願景，打造台中成為「幸福旗艦城」。

中國國民黨台中市長參選人江啟臣（中）推動人工智慧（AI）輔助大數據決策，主打智慧城市與治安防護，打造安全旗艦城。（江啟臣辦公室提供）中央社

江啟臣辦公室表示，台中升級轉型關鍵包含永續化、智慧化與國際化，甚至是城市最需要的安全、交通都可引入AI運用，透過「智慧城市」模式，給市民更便利、精準市政服務；江啟臣主張「讓科技走在危險的前面、讓政府走在問題的前面」，透過AI智慧安全系統預判危險，或危險發生時立即通報，將傷害降到最低，讓安全成為市民最基本幸福。