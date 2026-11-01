台北市登上紐約時報...他驚呼：少見外媒肯定國民黨籍市長的執政成果

年底選戰倒數27天，「紐約時報」10月30日一篇報導把台北定位為世界級美食之都。國際政治觀察家、紐約州律師方恩格在臉書稱「紐約時報，2026年10月30日撰文台北是一座繁榮城市」，很少見外媒肯定國民黨籍市長的執政成果，恭喜蔣萬安獲肯定，並酸民進黨沈伯洋，會不會希望紐約時報寫的比較負面?

國民黨北市議員楊植斗也在臉書提到，確實讓人感到欣慰，紐時這邊文章提及永樂市場的古早味美食、迪化街的老店與新酒吧、大安森林公園的綠意、陽明山的步道與溫泉，還有年輕主廚用在地食材重新詮釋童年記憶的料理，這些畫面，是台北真實生活的一部分，也是這座城市最柔軟、最有吸引力的地方。

楊說，國際媒體的肯定，從來不是憑空出現的。它建立在穩定、可預期的城市治理之上。「看完蔣萬安市長的辯論，我更有這樣的感覺。」

楊說，蔣市長在辯論中，不斷把討論拉回「四年前說到、四年後做到」的具體成果：大巨蛋啟用、北士科吸引國際科技落腳、都更門檻降低與實際推動、財政紀律下減債超過四百億、YouBike前三十分鐘免費、好孕與育兒支持等政策。面對質疑，蔣選擇用市政細節回應，而不是華麗口號；面對沈伯洋過去言論的反覆，蔣也直接指出領導人需要一致性與誠信。這種「憨慢但實在」的風格，或許不如包裝來得亮眼，卻是城市長期累積的基礎。

楊提到，紐時看到的台北，是美食與自然並存、傳統與創新交織的城市。這樣的城市，不會因為一場選舉而自動生成，而是靠著一棒接一棒的治理、財政紀律，以及把日常小事做好的耐心，才能被世界看見。如果城市方向因為立場搖擺而漂流，夜市的燈火、巷弄的小吃、公園的步道，都可能只是暫時的風景。

楊說，他期待的台北未來，是國際媒體繼續用這樣的篇幅寫「我們的食物、我們的街區、我們的生活品質」；同時，市民每天走在街頭時，能感覺到這座城市是穩穩往前走的。這需要的不是更多想像中的願景，而是把已經在做的事繼續做下去，把該補的細節補齊。

楊說，台北值得被世界肯定，也值得被自己的人好好守護。11月28日的選擇，其實就是在問：我們要的是一個能讓生活繼續被世界看見的台北，還是一個方向隨時可能改變的台北。「我的市長，就是堅定不移、認真踏實的蔣萬安。」