快訊

善終權利…全癱男求安樂死 全台首件聲請釋憲

沙拉油、耐炸油缺貨…桶裝價格飆破千元 小吃店哀號

聽新聞
0:00 / 0:00

汐止觀光夜市掃街人氣爆棚 蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供
汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供

民進票新北市長候選人蘇巧慧昨晚行程滿檔，晚上和新北市議員張錦豪、新北市議員候選人蔡美華前往汐止觀光夜市、汐止樟樹夜市掃街，現場湧入5百多位民眾等待與蘇巧慧拍照、合影，人龍長達百公尺。蘇巧慧說，未來將全力推動「新北智慧生醫產業廊帶」，以汐止為核心，打造全台灣最具實力的生醫設備製造聚落，帶動地方產業全面升級。

2026九合一選舉

許多人拿出自製飄帶、應援小物請蘇巧慧簽名，更有許多爸爸媽媽帶著「小水獺」要來和「水獺媽媽」巧慧阿姨見面，蘇巧慧一到場眾人立刻爆出熱烈歡呼聲，高喊「2026、新北會贏！」「凍蒜！」沿途攤商更搶著請蘇巧慧在招牌、牆面上簽名，蘇巧慧展現超高人氣。

蘇巧慧說，汐止是北北基共同生活圈的重要樞紐，更具有厚實的產業發展基礎，未來她也期盼有機會和在地議員張錦豪、議員候選人蔡美華一起攜手推動「新北智慧生醫產業廊帶」，並加速推動捷運汐東線，期盼讓地方發展更好、生活環境更優質。

蘇巧慧表示，未來她期盼串連南港的生技研發優勢與汐止精密製造基礎，全力推動「新北智慧生醫產業廊帶」，以汐止為核心，打造全台灣最具實力的生醫設備製造聚落，帶動地方產業全面升級。

蘇巧慧提到，未來她也希望可以加速推動白匏湖社會住宅暨運動園區，為不分世代的市民朋友打造更經濟、優質的居住環境，同時她也會爭取擴大翡翠水庫支援汐止輸水量能，全面強化在地自來水幹管與加壓設施，讓汐止人喝好水、用好水。

蘇巧慧也為張錦豪、蔡美華大力拉票，大讚張錦豪不僅在地服務扎實，更對地方大小建設積極關心，從汐東捷運進度、人行道改善工程、學校軟硬體設施升級，張錦豪都親力親為、積極推動，要讓張錦豪繼續為大家服務。

蘇巧慧肯定蔡美華是「全能型新人」，在地方、中央都有累積多年的幕僚經驗，經歷立法、行政等多個部門，蔡美華不僅資歷、經歷豐富，更勤走地方大街小巷，絕對是議會即戰力，也拜託市民朋友讓新人蔡美華一起進議會。

汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供
汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供

汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供
汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供

汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供
汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供

汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供
汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供

汐止 蘇巧慧 觀光夜市 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北選戰煙硝味濃！毒駕修法遭李四川批沒投票 蘇巧慧駁：在野太倉促

AI政見成關鍵 雙北市長參選人搶攻智慧城市治理

交鋒！蔣萬安引中央黃金廊帶諷「廊什麼帶」沈伯洋：我長得像卓榮泰？

藍軍北北基宜大造勢暫緩

相關新聞

辯論市政火花四射 蔣萬安轟沈伯洋已讀亂回

首都市長電視辯論會昨展開，台北市長蔣萬安在市政議題猛攻民進黨市長候選人沈伯洋，兩人就都更、科技廊帶議題交鋒，蔣連番說沈不了解市政，還「已讀亂回」，並批洋流背後的沈反覆搖擺與雙標，當了市長，台北市會「漂流」到哪裡？沈伯洋反擊，蔣萬安急著說自己沒有錯，但他更想說的是「沈伯洋會怎麼做。」雙方砲火四射。

北市首場辯論會 蔣以攻為守拋9問 沈：翻舊帳

台北市長首場辯論會，市長蔣萬安「以攻為守」，直指立院毒駕三讀修法，沈伯洋人在立院卻沒有投票，酒、毒駕和廢死，「你都站在加害者立場，市民到底怎麼相信你當市長會同理大家？」沈伯洋回應，毒駕有關修法，反對的是不符合比例原則的提案，且地方政府是要把預防機制做好。

現場觀察／蔣萬安自信回歸 替沈伯洋人設「卸妝」

台北市長選舉首場電視辯論交鋒，蔣萬安與沈伯洋直球對決，蔣用四年政績反擊對手陣營連月來的抹黑攻擊，並對比沈伯洋論述的「天馬行空」，頻嗆「沈委員不了解市政」。整場辯論，讓人看到蔣萬安的「自信回來了」，也相當程度為重重包裝的沈伯洋卸妝。

新北選戰煙硝味濃！毒駕修法遭李四川批沒投票 蘇巧慧駁：在野太倉促

新北市長選戰倒數廿七天，藍綠候選人強化陸戰大車拚，昨李四川與蘇巧慧不約而同與五位議員候選人成立聯合競總，雙方賣力催票。針對立法院通過毒駕加重刑責法案，蘇巧慧未參與投票，李四川抨擊蘇背離民意，蘇反擊稱支持提高刑責，無法認同未經充分討論就倉促立法，選戰硝煙味濃。

汐止觀光夜市掃街人氣爆棚 蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶

民進票新北市長候選人蘇巧慧昨晚行程滿檔，晚上和新北市議員張錦豪、新北市議員候選人蔡美華前往汐止觀光夜市、汐止樟樹夜市掃街，現場湧入5百多位民眾等待與蘇巧慧拍照、合影，人龍長達百公尺。蘇巧慧說，未來將全力推動「新北智慧生醫產業廊帶」，以汐止為核心，打造全台灣最具實力的生醫設備製造聚落，帶動地方產業全面升級。

蔡易餘攻嘉義山區農業部長「背書」！吳敦義夫人高雄輔選黃裕庭 喊話選民支持「男版」

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘昨成立中埔、番路聯合競選總部，獲「換帖兄弟」議長張明達力挺，農業部長陳駿季「背書」。國民黨高雄市議員候選人黃裕庭則獲前副總統吳敦義夫人蔡令怡站台，吳家與黃家卅六年前結緣，化作跨越兩代的溫情支持，傳為佳話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。