民進票新北市長候選人蘇巧慧昨晚行程滿檔，晚上和新北市議員張錦豪、新北市議員候選人蔡美華前往汐止觀光夜市、汐止樟樹夜市掃街，現場湧入5百多位民眾等待與蘇巧慧拍照、合影，人龍長達百公尺。蘇巧慧說，未來將全力推動「新北智慧生醫產業廊帶」，以汐止為核心，打造全台灣最具實力的生醫設備製造聚落，帶動地方產業全面升級。

許多人拿出自製飄帶、應援小物請蘇巧慧簽名，更有許多爸爸媽媽帶著「小水獺」要來和「水獺媽媽」巧慧阿姨見面，蘇巧慧一到場眾人立刻爆出熱烈歡呼聲，高喊「2026、新北會贏！」「凍蒜！」沿途攤商更搶著請蘇巧慧在招牌、牆面上簽名，蘇巧慧展現超高人氣。

蘇巧慧說，汐止是北北基共同生活圈的重要樞紐，更具有厚實的產業發展基礎，未來她也期盼有機會和在地議員張錦豪、議員候選人蔡美華一起攜手推動「新北智慧生醫產業廊帶」，並加速推動捷運汐東線，期盼讓地方發展更好、生活環境更優質。

蘇巧慧表示，未來她期盼串連南港的生技研發優勢與汐止精密製造基礎，全力推動「新北智慧生醫產業廊帶」，以汐止為核心，打造全台灣最具實力的生醫設備製造聚落，帶動地方產業全面升級。

蘇巧慧提到，未來她也希望可以加速推動白匏湖社會住宅暨運動園區，為不分世代的市民朋友打造更經濟、優質的居住環境，同時她也會爭取擴大翡翠水庫支援汐止輸水量能，全面強化在地自來水幹管與加壓設施，讓汐止人喝好水、用好水。

蘇巧慧也為張錦豪、蔡美華大力拉票，大讚張錦豪不僅在地服務扎實，更對地方大小建設積極關心，從汐東捷運進度、人行道改善工程、學校軟硬體設施升級，張錦豪都親力親為、積極推動，要讓張錦豪繼續為大家服務。

蘇巧慧肯定蔡美華是「全能型新人」，在地方、中央都有累積多年的幕僚經驗，經歷立法、行政等多個部門，蔡美華不僅資歷、經歷豐富，更勤走地方大街小巷，絕對是議會即戰力，也拜託市民朋友讓新人蔡美華一起進議會。

汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供

汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供

汐止觀光夜市掃街人氣爆棚，蘇巧慧：全力推動新北智慧生醫產業廊帶。圖／蘇巧慧競辦提供