新聞眼／蔣搶攻中間選民 到頂洋流待突破

台北市長選戰首場電視辯論昨落幕，兩黨候選人蔣萬安、沈伯洋攻防激烈，這場辯論會後就是首都決戰關鍵分水嶺，藍綠都有自己課題，蔣萬安能否延續辯論的好表現，持續以市政願景，撬開沉默的藍營甚至中間選民，沈伯洋則是綠營支持者已達九成歸隊後，要再設法突破基本盤上限。

沈伯洋在辯論會後延續「洋流」，昨晚在中正、萬華選區進行「大洋流」車隊掃街，企圖展現聲量和選戰爆發力，但長期的激情放送，綠營支持者固然士氣高漲，但從各方民調來看，同溫層的支持度也已到達緊繃上限。

沈伯洋如何轉化給理性選民對「治理能力」的安全感？「洋流」會不會最後成市政「亂流」？或是提出的政策不如市民需求，成了「漂流」離市民愈來愈遠？

至於尋求連任的蔣萬安，在辯論會上展現主打的「市政牌」，是他最大優勢，蔣萬安仍要持續提出七分成果、三分願景，讓過去這四年自己累積的市政成果，重新站穩基礎，再讓中間、理性選民，看到「真正的蔣萬安」。

蔣萬安昨在辯論中透露，曾在夜市碰到一位民眾，非常焦急地跑來說，「看到你被欺負，我們都忍耐很久。」蔣藉由辯論會機會，也向支持者訴說，真的沒關係，相對個人的委屈，「我更在乎的是能為台北做什麼」，顯然許多選民心疼他被鋪天蓋地抹黑，但也隱含對藍營未積極回擊、甚至輕敵擔憂。

回顧這場首都市長選戰，成功掀起了一波「洋流」，雖然想要重塑韓國瑜「韓流」的斧鑿痕跡明顯，仍把固守市政的蔣萬安，打得左支右絀，直到競辦、競總相繼成立後，結合黨籍立委，擴大打擊面，才扳回些許氣勢，藍營也正期待，蔣萬安延續辯論會「以攻為守」的態度，在不到卅天全面吹響反攻號角。