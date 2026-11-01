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沈伯洋辯到臉垮了…學者：蔣熟稔市政 沈反流於空談

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

台北市長選舉首場電視辯論昨日登場，台北市長蔣萬安交鋒民進黨候選人沈伯洋。學者分析，這場辯論對蔣萬安較為加分，蔣克服感冒展現熟稔市政的現任優勢，穩健說明政績與願景。

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學者認為，相較之下，沈伯洋政策訴求聚焦枝節且顯得天馬行空，結辯時神情垮掉更顯得可惜。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，蔣萬安前幾天感冒，外界本以為會影響發揮，但他全場談笑風生、語調抑揚頓挫得宜，還引用本土諺語「歸暝全頭路，天光無半步」直攻對手，展現游刃有餘的市長實力。

賴祥蔚表示，蔣萬安除了清晰交代政績，對ＡＩ落實生活的願景大膽浪漫，全場面帶微笑也最具親切感，成功吸引中間選民。

賴祥蔚說，沈伯洋整體雖顯沉穩，但起初語調略為平淡，直到觸及毒品議題時才見火花。

台北大學公行系教授劉嘉薇給予蔣萬安「穩健踏實」的評價，認為蔣第一輪發言便完整梳理大巨蛋、輝達進駐與都更等政績，攻守俱佳，反擊對手，成功吹起反攻號角。

劉嘉薇指出，蔣萬安理性說明政策脈絡，並且在營養午餐及毒品、毒駕議題上強勢回擊沈伯洋的「專業傲慢」，穩住自身氣勢，對爭取中間選民極具助益；相較之下，沈伯洋的論述則流於天馬行空。

世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授胡全威則表示，沈伯洋的政策主軸為「台北順起來」，卻未論述台北有什麼弊案、處於什麼危機中，反而主打上任百日要改善樹木、兒虐與營養午餐等議題，把市政訴求放在細節，反而使辯論轉為「人格特質展演」的戰場。

胡全威還以一九九四年陳水扁由激進立委轉戰台北市長，用微笑和幽默成功轉型為例，直言沈伯洋過去在黑熊學院的形象偏激，近期透過「洋流」塑造的溫暖親切形象卻在辯論台上消失，尤其結辯時「臉都垮了」，讓訴求希望的說服力大打折扣。

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