現場觀察／蔣萬安自信回歸 替沈伯洋人設「卸妝」

聯合報／ 本報記者林麗玉洪子凱

台北市長選舉首場電視辯論交鋒，蔣萬安與沈伯洋直球對決，蔣用四年政績反擊對手陣營連月來的抹黑攻擊，並對比沈伯洋論述的「天馬行空」，頻嗆「沈委員不了解市政」。整場辯論，讓人看到蔣萬安的「自信回來了」，也相當程度為重重包裝的沈伯洋卸妝。

2026九合一選舉

蔣萬安在歷經鋪天蓋地的「人格毀滅戰」後，昨天電視辯論，總算可用兩個小時機會「展現真實的蔣萬安」，細數過去四年做到的政績，逐一向市民報告「四年的承諾，蔣萬安說到做到」，甚至不畏對手陣營嘲諷，再次論述「輝達、巨蛋、鮮奶」如何克服重重困難，凸顯現任市長主政下的「台北精神」最佳寫照，論述時也不時露出笑容，展現過往的從容自信。

反觀「一心求戰」的沈伯洋直到前一晚還在跑行程，準備明顯不足，在辯論會直播下，不僅不熟市政，繞圈式的「伯洋體」赤裸裸展現在觀眾眼前。

蔣萬安直球問內湖等地都更案例為何難？沈伯洋卻問Ａ答Ｂ，不回應案例問題，反而以空泛的「都更陪伴」回應，成了社群笑哏。蔣萬安質疑，面對毒駕修法不投票、態度傲慢，沈伯洋竟回自己特別去學塔羅牌幫助被害人；沈伯洋更舉ＳＯＧＯ百貨到微風百貨，因市民大道讓市民有心理隔閡，來解釋近期的「南北縫合說」，真能說服台北市民，熟悉首都？

沈伯洋攻勢也不脫過去數月綠營網軍側翼猛攻的砍樹、營養午餐和兒虐等，蔣萬安反而可以藉此機會提數據、舉實證反擊這段時間抹黑，甚至以「你和民進黨怎麼面對食安毒油問題？」直接狠打臉民進黨雙標。

蔣萬安還一句句念出沈伯洋過去荒謬言論，頻頻反殺下，沈伯洋昨從一開始微笑輕鬆以對，到最後拉下臉來，相較蔣萬安，表情明顯緊繃，也較少笑容。

蔣萬安在結語時更持續拆解沈人設，讓大家回憶起沈伯洋從大罷免重要領袖，在府院黨包裝下卻成「全新的人」，用製造仇恨、撕裂社會對比讓城市團結、大步向前走，喚起選民對沈伯洋過去人設和蔣萬安現任市長高度，兩人表現也在網路掀熱議，有網友稱看完辯論更加確定「蔣萬安就是蔣萬安」、「沈伯洋不是沈伯洋」。

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