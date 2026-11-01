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北市首辯 蔣以攻為守拋9問 沈：翻舊帳

聯合報／ 記者邱書昱楊正海林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安（右）出席台灣同志遊行，在市府廣場前與手持彩虹旗的民眾自拍合影。 記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（右）出席台灣同志遊行，在市府廣場前與手持彩虹旗的民眾自拍合影。 記者張文玠／攝影

台北市長首場辯論會，市長蔣萬安「以攻為守」，直指立院毒駕三讀修法，沈伯洋人在立院卻沒有投票，酒、毒駕和廢死，「你都站在加害者立場，市民到底怎麼相信你當市長會同理大家？」沈伯洋回應，毒駕有關修法，反對的是不符合比例原則的提案，且地方政府是要把預防機制做好。

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蔣萬安昨拿沈伯洋過去言論，連九問「雙城論壇是滲透的破口」、「中國飛彈打過來，對我們有很大的幫助」、「普發一萬，是共產黨先窮台再統一的作法」、「要不是青鳥行動，台積電能布局全球嗎」、「我比較吃廢死這一套」、「中華民國是類殖民體制，需要制憲解決」、「我們今天不能當散財童子，每一個縣市都給一百億、兩百億」、「五月天的歌迷拍自強隧道，是誰支持獵巫，說有警覺是好事」、「希望以後台北有獨立公投」是誰說的？

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）出席紙風車劇團表演，打扮成動漫角色勇者欣梅爾。記者葉信菉／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）出席紙風車劇團表演，打扮成動漫角色勇者欣梅爾。記者葉信菉／攝影

面對蔣萬安的「以子之矛攻子之盾」，沈伯洋則並未直接回應僅說，蔣市長對他的過去很有興趣，挖很多十年前、甚至十五年前的發文，要一一解釋可能要花半小時，並說剛提到的幾乎都是中央有關的事項，「還是建議你要回來當立委，我來當市長，這樣可能比較快點」。

他說，在共機擾台這些政治前提下，雙城論壇要再三思，這句話是誰說的？這是二○二二年蔣萬安說的。普發現金和中共先窮台策略發文，當時有寫到並非共產黨所做，文章都還能找到。另外，財劃法是要舉債來做，且立法院直接修法導致預算膨脹，違背憲法與預算法精神，是不正確事情，「批評應基於事實，而非假消息抹黑」。

蔣萬安也說，馬英九政府時將酒駕納入預防性羈押，沈伯洋卻說贊成腦殘政客羈押，傷害遭酒駕破碎的家庭；立院三讀修法，針對十年內毒駕再致死者，最重可處死刑，沈伯洋人在立法院卻沒有參加投票，酒毒駕和廢死，都站在加害者立場。

沈伯洋回應，蔣萬安顯然對立院運作也不了解，毒駕有關修法，反對的是不符合比例原則的提案，蔣是法律人，對於比例原則熟悉吧？毒駕殺人本來就是死刑，現行殺人就是死刑，毒駕致死的刑度要怎麼判斷值得討論；大家都反對毒酒駕，地方要做的是預防，把預防機制做好，反而不是強調立院要做什麼、中央要做什麼、刑度怎麼設計。

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