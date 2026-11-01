藍軍北北基宜大造勢暫緩

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰鄭媁／台北報導

選戰倒數不足一個月，國民黨昨在新竹縣立體育館舉辦第二場分區萬人造勢活動，為桃園、竹縣、竹市、苗栗等四名縣市長候選人拉抬選情。國民黨表示，原定本月八日的第三場北北基宜造勢配合候選人行程「暫緩進行」；黨中央尊重雙北團隊的選戰節奏，在藍白合部分，讓民眾黨發揮空戰強項，鎖定民進黨新北市長候選人蘇巧慧相關爭議發動攻勢。

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據了解，除了北北基宜場次取消，原定十四日舉行的第四場「嘉嘉南高屏」聯合造勢，也因高雄候選人婉拒，經黨高層運作後，移師台南安南區樺谷夜市，並順延至十五日舉行。

此次地方選舉，國民黨人士表示，黨中央完全尊重雙北團隊的節奏，現階段除了每日舉行例行記者會之外，也成立ＰＫ小組讓所有議員候選人、里長、地方幹部，在同時間掌握正確資訊，短時間內掌握狀況、闢謠反擊。

有關藍白合作，白營人士指出，蘇巧慧有意將選情「冷處理」，民眾黨日前針對蘇巧慧家族等問題提出質疑，已引起部分選民關注。隨著選戰倒數一個月，民眾黨也將攻勢升級，由民眾黨主席黃國昌帶領黨內小雞接連舉行記者會，鎖定蘇巧慧相關爭議發動攻勢。

國民黨人士表示，面對蘇巧慧的苦戰，需要年輕選民與空戰聲量，正是民眾黨的強項，黃國昌在新北也有地緣基礎，兩黨合作順暢。

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