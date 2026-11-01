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詹江村控黃世杰藉農水署輔選 「類似事件已經不是第一次了」

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導
國民黨桃園市議員詹江村爆料，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，質疑是否濫用公帑輔選。圖／取自詹江村臉書
國民黨桃園市議員詹江村爆料，農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，質疑是否濫用公帑輔選。圖／取自詹江村臉書

國民黨桃園市議員詹江村前晚爆料，指農水署湖口與新屋工作站小組長聯誼會接連幫民進黨市長候選人黃世杰辦問政說明會，現場有雙主菜便當、發送麵條，質疑是否濫用公帑輔選。農水署桃管處回應，說明會為小組長自發辦理；黃競辦也駁斥詹的說法是抹黑、影射。

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詹江村發文並附上邀請函與活動照片，提到十月十九日與卅日都有以農水署工作站小組長聯誼會名義辦的黃世杰問政說明會，「問題在於農田水利工作站小組長不是一般民間社團幹部，而是由主管機關農水署自行遴選」，費用由誰支出？

詹江村質疑活動是否動用工作站行政人員、辦公資源、聯絡名冊或其他公務資源協助？是否濫用公帑輔選或涉貪瀆不法？

詹並提及，黃世杰父親是農田水利研究發展基金會董事長黃金德，先前才爆出農水署桃園管理處相關交流餐會，現場替黃喊凍蒜、還發雞蛋禮盒；如今又有小組長替特定政治人物辦活動，到底是自發行為還是有「高層」影響？

農田水利署桃園管理處管理組長李志浩回應，據了解是小組長私人支持行為，桃管處並不知情，也沒有授意，相關問政說明會活動也沒有動用到公務資源。至於小組長在水利會時代就已有相關職位，原為會員投票選出，在水利會改制為公務機關之後，採登記遴選制度，類似鄰長性質。

不過，李志浩強調，桃管處對於小組長有監督之責，會再提醒小組長們相關活動不能夠打著公務機關的名義號召與動員。

黃世杰競選辦公室回應，水利會小組長聯誼會活動為聯誼會自行發起，黃世杰競選辦公室未參與相關規畫。不應藉影射抹黑打擊對手。

2026九合一選舉 黃世杰 詹江村 選戰 桃園

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