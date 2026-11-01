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觀察站／柯攻賴防 瞄準破口對決保守接棒

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

選舉辯論會通常不是決定勝負的關鍵，往往只是各自鞏固基本盤、向支持者交代的一場例行公事；然而，前天高雄市長選舉辯論會，卻出乎外界預料地精彩，且持續發酵。如何影響後續選情走向，在於國民黨候選人柯志恩和民進黨候選人賴瑞隆的不同策略。

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賴瑞隆打保守牌，從頭到尾緊扣陳其邁市府的政績，強化自己作為民進黨高雄市長第四棒的角色；即使面對未來有哪些不同於現任市府的政策提問，主打延續，並未刻意凸顯與陳其邁的差異。其背後盤算不難理解，陳其邁政績擺在那裡，加上高雄長期綠大於藍，賴瑞隆只要能順利「承先」，確保基本盤票票入匭，就有相當勝選機會；何必「大膽啟後」，另闢戰場來承擔政策承諾的風險。

但保守牌有代價，當一名市長候選人不斷強調延續前任施政，卻沒有充分展現自己的政策主體性，外界自然會質疑，他究竟是具備獨立領導能力的接班人，還是只是民進黨派系安排的代理人，甚至被譏為「新潮流寶寶」。

這正是柯志恩在辯論場上全力進攻之處。柯志恩的攻勢，主要鎖定兩個層次：一是賴瑞隆只是新潮流的代理人，二是，即使撇開派系問題，賴瑞隆的領導力與論述能力，也未必足以支撐一名直轄市長的格局。

從「派個二軍從小聯盟進攻大聯盟」，到揶揄賴瑞隆的論述只有「陳規賴隨」，柯志恩正在試圖將賴瑞隆原本強調的延續性，轉化為缺乏自主性的政治標籤。

這也是柯志恩此役最大的戰術收穫，她不只是攻擊對手，更試圖重新定義對手的優勢，讓賴瑞隆的穩健變成保守，讓延續變成包袱，讓第四棒變成派系接班。

昨天，台北市長辯論會的網路流量迅速竄高，高雄辯論的討論熱度並未消退，這至少說明，柯賴交鋒已突破傳統選舉辯論的同溫層，讓更多選民重新檢視兩人。

對原本就支持賴瑞隆的綠營選民而言，延續陳其邁路線或許是穩健；但對尚未決定投票對象的中間選民而言，一名市長候選人究竟應該四平八穩、避免政策大幅轉彎，還是必須展現自己的政治意志與領導風格，兩者之間的界線，可能就沒有那麼清楚。

這場辯論未必足以扭轉高雄長期以來的藍綠基本盤，更不代表柯志恩已經取得選戰優勢，但是它確實讓賴瑞隆原本相對安全的接班策略，開始面臨新的檢驗。

選戰最後階段，真正值得觀察的，已不只是賴瑞隆能否繼承陳其邁的政績，而是中間選民究竟會把他的保守視為穩健，還是視為缺乏主體性；會把延續視為城市發展的保障，還是視為民進黨派系政治的延續。

當一張原本用來穩住選情的安全牌，反而成為對手攻擊的突破口，高雄這場選戰，恐怕就不再只是藍綠基本盤的對決。

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