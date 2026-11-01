新聞分析／竹縣決戰 徐欣瑩穩基本盤 鄭朝方拚跨黨派

投票日逼近，新竹縣長一役，國民黨徐欣瑩與民進黨鄭朝方暌違八年再度交手，藍營力拚修補初選裂痕、鞏固組織票，綠營挾竹北施政經驗爭取跨黨派支持；藍白合破局後，民眾黨支持者選票流向與年輕中間選民將成關鍵變數。

新竹縣是客家大縣，宗親人脈與組織向來是藍營優勢選區，但隨科技業外移人口不斷外溢至竹北、竹東一帶，選民結構有微妙變化；藍營初選分裂，縣長楊文科身兼地方黨部主委負責整合地方基層，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等黨內明星接連站台，凝聚基層成效逐步浮現。

綠營方面，鄭朝方以竹北市長施政經驗為主軸，將城市治理成果延伸至全縣，近期多場大型活動闡述政績、號召人氣，回防竹東時，民進黨還藉造勢操作藍營初選裂痕，試圖將對手內部矛盾轉化為選票，但不滿初選結果未必等於支持綠營，陳見賢支持者會否轉向仍有待觀察。

近期，徐欣瑩以「廉能對上金權」為主題，對鄭朝方的政治家族背景、土地與財務爭議提出質疑，試圖瓦解竹北神話，並將美麗島電子報董事長吳子嘉遭搜索定調為民進黨動用國家機器，把選戰推向「政黨對立」；鄭朝方陣營則將焦點拉回惡意抹黑與不法介選，提告回應炒地、黑金疑雲，反批對手應回歸正向選戰。

選戰最後衝刺，徐欣瑩須整合藍營、穩住組織基本盤，爭取中間選民，鄭朝方則要將竹北施政經驗轉化為全縣認同，擴大跨黨派支持。藍白合破局後，地方初估白營支持者流向徐、鄭的比例約為三比七。對人口結構持續變動的新竹縣而言，傳統組織動員與新興選民力量如何消長，將是左右選情、決定勝負的關鍵。