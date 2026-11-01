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中市選戰 何欣純允提預算發現金 江陣營：只敢向市民伸手

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中報導
民進黨台中市長候選人何欣純（左）、西屯區市議員候選人陳淑華競總10月31日成立。圖／陳淑華提供
民進黨台中市長候選人何欣純（左）、西屯區市議員候選人陳淑華競總10月31日成立。圖／陳淑華提供

民進黨台中市長候選人何欣純昨天簽署普發現金政策承諾書，表示當選後，將在上任第一次議會會期提出追加預算，推動台中普發現金。國民黨台中市長候選人江啟臣競總回應表示，何欣純如果真的站在市民這邊，就和江啟臣一起要求中央普發兩萬，不要只敢向市民伸手，卻不敢向中央爭取。

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何欣純昨天上午從本命區大里出發，接連參加民進黨議員候選人張芬郁、陳俞融、陳淑華、王立任、曾威、蔡耀頡、施志昌等人的競總成立大會。媒體詢問她對台北市長電視辯論會的看法，何欣純說，她也看了前天的高雄市長辯論會，大家都表現得非常精采，不過台中電視辯論會卡關，覺得很遺憾，希望公辦政見會以外能有電視辯論會，她會全力以赴，但對手江啟臣每次碰到這個議題都不回應，盼他盡速表態。

何欣純與市議員候選人陳俞融共同簽署普發現金政策承諾書，經濟部長龔明鑫也在普發現金手板簽名背書。

江啟臣競總發言人、立委羅廷瑋表示，何欣純簽了承諾書，卻說不出發多少、錢從哪來。盧市府任內好不容易把債降下來，何欣純一上任就要追加預算，最後只能靠舉債，等於讓全體市民一起扛債；被排擠的就是捷運等重大建設，以及長者健保費補助等社福預算。

羅廷瑋指，真正有錢的是中央。經濟部長龔明鑫既然到場背書，又強調經濟成長創新高，與其帶著簽名來，不如帶著預算來，由中央加碼普發。

2026九合一選舉 發現金 江啟臣 何欣純 追加預算 中央

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