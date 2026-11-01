賴總統連跑竹彰投 拉上陳時中 披白袍助陣炒氣氛

民進黨衝刺縣市長選戰力爭「藍天變綠地」，身兼黨主席的賴清德總統昨馬不停蹄，接連赴新竹市、南投縣與彰化縣替自家縣市長候選人莊競程、温世政與陳素月站台。傍晚到南投時還換下西裝裝扮，和同為醫師出身的温世政、行政院政務委員陳時中換上醫師白袍造勢，替南投選戰增添話題。

獲民進黨提名挑戰現任新竹市長高虹安的莊競程昨成立競選總部，賴總統、總統府秘書長潘孟安等人站台替莊催票。賴總統致詞說，看到現場人潮及期待眼神，代表「一股要改變新竹市的風已經吹起來」。

賴總統說，新竹現階段最嚴重問題就是交通，他力挺莊競程提出「三加二輕軌路網」、整合新竹縣市公車路線等五大交通改善方案。賴也提到，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌都已到新竹站台，「我們起步慢，但一定要贏在最後一步」。

温世政今年獲民進黨提名挑戰爭取連任的南投縣長許淑華，昨晚在南投縣體育場舉行聯合競總成立大會，賴清德總統站台力薦其醫師背景，還和陳時中共三人一起穿上醫師袍造勢。賴總統說，温世政過去在新北市行醫，卻始終心繫故鄉南投，願意放下工作返鄉服務，他自己也是從醫療工作投入公共服務，與温有相似經歷。

賴總統致詞提到，從蔡英文總統到他任內，中央持續支持南投，今年已超過三百億元，南投需要一位有能力整合中央資源、為地方爭取建設的縣長，因此力挺温世政，希望讓南投有新發展。

陳素月昨晚在彰化市成立競總，吸引萬人到場，前總統蔡英文、賴總統接力站台，同黨台中市長候選人何欣純、温世政也都來合體，象徵中彰投生活圈大串連。賴總統肯定陳素月促成水五金園區，並強調希望中央地方合作，協助推動捷運綠線延伸彰化、鐵路高架建設，也盼「洋流」帶動中彰投選情。