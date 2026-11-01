聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統連跑竹彰投 拉上陳時中 披白袍助陣炒氣氛

聯合報／ 記者黃羿馨江良誠劉明岩／連線報導
賴清德總統（中）穿上醫師白袍，感謝温世政（左）響應他的號召，放下牙醫事業返鄉回南投參選縣長。記者江良誠／攝影
賴清德總統（中）穿上醫師白袍，感謝温世政（左）響應他的號召，放下牙醫事業返鄉回南投參選縣長。記者江良誠／攝影

民進黨衝刺縣市長選戰力爭「藍天變綠地」，身兼黨主席的賴清德總統昨馬不停蹄，接連赴新竹市、南投縣與彰化縣替自家縣市長候選人莊競程温世政陳素月站台。傍晚到南投時還換下西裝裝扮，和同為醫師出身的温世政、行政院政務委員陳時中換上醫師白袍造勢，替南投選戰增添話題。

2026九合一選舉

獲民進黨提名挑戰現任新竹市長高虹安的莊競程昨成立競選總部，賴總統、總統府秘書長潘孟安等人站台替莊催票。賴總統致詞說，看到現場人潮及期待眼神，代表「一股要改變新竹市的風已經吹起來」。

賴總統說，新竹現階段最嚴重問題就是交通，他力挺莊競程提出「三加二輕軌路網」、整合新竹縣市公車路線等五大交通改善方案。賴也提到，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌都已到新竹站台，「我們起步慢，但一定要贏在最後一步」。

温世政今年獲民進黨提名挑戰爭取連任的南投縣長許淑華，昨晚在南投縣體育場舉行聯合競總成立大會，賴清德總統站台力薦其醫師背景，還和陳時中共三人一起穿上醫師袍造勢。賴總統說，温世政過去在新北市行醫，卻始終心繫故鄉南投，願意放下工作返鄉服務，他自己也是從醫療工作投入公共服務，與温有相似經歷。

賴總統致詞提到，從蔡英文總統到他任內，中央持續支持南投，今年已超過三百億元，南投需要一位有能力整合中央資源、為地方爭取建設的縣長，因此力挺温世政，希望讓南投有新發展。

陳素月昨晚在彰化市成立競總，吸引萬人到場，前總統蔡英文、賴總統接力站台，同黨台中市長候選人何欣純、温世政也都來合體，象徵中彰投生活圈大串連。賴總統肯定陳素月促成水五金園區，並強調希望中央地方合作，協助推動捷運綠線延伸彰化、鐵路高架建設，也盼「洋流」帶動中彰投選情。

2026九合一選舉 賴總統 温世政 莊競程 陳時中 陳素月

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「藍白主席都來新竹」賴清德挺莊競程 拋3＋2輕軌解新竹交通

宜蘭市長選戰…蕭美琴任韓瑩榮譽主委 陳美玲明成立競選總部

台東市長選戰升溫！藍營陳銘風競總湧2500人 綠營翁聖惠端四大政見

賴總統暗指對岸「第五縱隊在台介選」

相關新聞

蔡易餘攻嘉義山區農業部長「背書」！吳敦義夫人高雄輔選黃裕庭 喊話選民支持「男版」

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘昨成立中埔、番路聯合競選總部，獲「換帖兄弟」議長張明達力挺，農業部長陳駿季「背書」。國民黨高雄市議員候選人黃裕庭則獲前副總統吳敦義夫人蔡令怡站台，吳家與黃家卅六年前結緣，化作跨越兩代的溫情支持，傳為佳話。

藍營展團結氣勢 黃敏惠、韓國瑜接力助陣張嘉郡

雲林縣長選戰持續升溫，國民黨縣長候選人張嘉郡昨天接連成立土庫聯合競選總部及大北港服務處，嘉義市長黃敏惠也北上站台，立法院長韓國瑜則陪她西螺車隊掃街，力薦她能讓雲林縣發揮後發優勢，再創佳績。民進黨候選人劉建國到斗六西市場掃街拜票，關心傳統市場經營環境與保存議題。

北市首辯 蔣以攻為守拋9問 沈：翻舊帳

台北市長首場辯論會，市長蔣萬安「以攻為守」，直指立院毒駕三讀修法，沈伯洋人在立院卻沒有投票，酒、毒駕和廢死，「你都站在加害者立場，市民到底怎麼相信你當市長會同理大家？」沈伯洋回應，毒駕有關修法，反對的是不符合比例原則的提案，且地方政府是要把預防機制做好。

新聞眼／蔣搶攻中間選民 到頂洋流待突破

台北市長選戰首場電視辯論昨落幕，兩黨候選人蔣萬安、沈伯洋攻防激烈，這場辯論會後就是首都決戰關鍵分水嶺，藍綠都有自己課題，蔣萬安能否延續辯論的好表現，持續以市政願景，撬開沉默的藍營甚至中間選民，沈伯洋則是綠營支持者已達九成歸隊後，要再設法突破基本盤上限。

現場觀察／蔣萬安自信回歸 替沈伯洋人設「卸妝」

台北市長選舉首場電視辯論交鋒，蔣萬安與沈伯洋直球對決，蔣用四年政績反擊對手陣營連月來的抹黑攻擊，並對比沈伯洋論述的「天馬行空」，頻嗆「沈委員不了解市政」。整場辯論，讓人看到蔣萬安的「自信回來了」，也相當程度為重重包裝的沈伯洋卸妝。

沈伯洋辯到臉垮了…學者：蔣熟稔市政 沈反流於空談

台北市長選舉首場電視辯論昨日登場，台北市長蔣萬安交鋒民進黨候選人沈伯洋。學者分析，這場辯論對蔣萬安較為加分，蔣克服感冒展現熟稔市政的現任優勢，穩健說明政績與願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。