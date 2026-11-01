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辯論效應 柯志恩催出藍營熱情、賴瑞隆回防基層

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺王昭月／高雄報導
高雄市長電視辯論落幕，國民黨市長候選人柯志恩的火力全開，在地方收獲支持者好評。記者郭韋綺／攝影
高雄市長電視辯論落幕，國民黨市長候選人柯志恩的火力全開，在地方收獲支持者好評。記者郭韋綺／攝影

國民黨高雄市長候選人柯志恩前晚在辯論會對民進黨候選人賴瑞隆火力全開，有話直說的風格對上南部人「氣口」，影片在社群瘋傳；她昨天到賴瑞隆立委本命區小港掃市場時，收獲好評，柯志恩自己都說，感受到支持者的振奮。

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賴瑞隆陣營則說，辯論表現交由市民評分，也尊重外界評論。辯論會後，賴瑞隆的網路社群湧入大量留言，綠營支持者肯定他問政溫和、辯論台風穩健，批柯志恩把辯論會當謾罵舞台。但不少網友則酸賴瑞隆頻頻看稿、畏畏縮縮，諷刺「沒稿就不會辯論」，甚至指林岱樺或邱議瑩對決柯志恩，口才都比賴好。部分綠營支持者更坦言，賴瑞隆表現不如預期。

高雄市長選情偏冷，市長辯論本不受多大關注，柯志恩前天在現場戰力爆表，還在結辯時脫稿演出，轟新潮流看不起高雄人，派二軍上陣，被網友形容很「派」；賴瑞隆則相對拘謹，全程頻頻低頭看稿。

網友評「一個讀稿、一個全不看」，還酸「賴瑞隆連唸稿都吃螺絲」。前立委沈富雄評兩人辯論表現，指賴瑞隆浪費一個半小時。高雄市長陳其邁則說，辯論會成了吐槽大會，柯志恩口才伶俐，給人「教師」印象，喜歡說理、打分數，辯論會像回到立委身分，幾乎花了四分之三時間批評對手；賴瑞隆則如預期，踏實說明政見及市政建設；後續如果還有政見說明會，希望減少人身攻擊與貼標籤，回歸政策內容。

一名藍營人士表示，柯志恩在辯論中口才便給，對賴瑞隆「用人」和「用錢」問題直球對決，毫不拐彎抹角，符合不少南部人口味，會後影片大量流傳，競選總部獲得不少正向回響，感受沉悶的選情重新熱絡起來。

柯志恩昨天連跑九場公開活動，替議員候選人們站台，也參加地方組織活動，第一站就前進小港市場；賴瑞隆則是橫掃旗山、小港、茄萣、路竹和鳳山五個行政區。

柯志恩昨早掃街時受訪，透露講稿忘在休息室，不過她對市政問題已準備好，有無講稿不是重點。在傳統市場、宮廟拜票時，有民眾主動打氣，直呼「昨天辯論很精彩」。柯志恩說，辯論前後氣氛明顯不同，令她驚訝的是許多人認為她展現氣勢、把道理講出來，大家對這樣的結果都滿振奮，「感覺好像催出不少票」。

柯突破同溫層仍待觀察

輔選人士指出，從各地回饋的訊息來看，還在觀察到底是同溫層自嗨還是真的破圈，從前者的角度看，柯志恩的怒火打開了藍軍對綠營怨氣的宣洩口，從後者角度看，希望能爭取更多高雄的中間選民注意到這場選舉，願意出門投票。

網友形容柯志恩態度強勢、用詞尖銳，柯說，她對賴瑞隆每次的回應非常有意見，例如，她質疑賴瑞隆收受雲豹政治獻金及用人標準，賴瑞隆都跳針式回答，問Ａ不是答Ｂ，是答ㄅㄆㄇ，「畢竟競爭的是高雄市長角色，這件事應講清楚，若用人、用錢這麼低標準，未來怎面對高雄市民？」

高雄市長選舉辯論落幕，高雄市長陳其邁稱讚民進黨候選人賴瑞隆（圖）踏實說明政見及市政建設。圖／賴瑞隆辦公室提供
高雄市長選舉辯論落幕，高雄市長陳其邁稱讚民進黨候選人賴瑞隆（圖）踏實說明政見及市政建設。圖／賴瑞隆辦公室提供

針對辯論會上遭柯志恩酸「不要再背稿」，賴瑞隆昨天說，辯論會是讓他跟市民詳細說明城市願景、過去政績或未來目標，團隊做了充分準備，也準備相當多資料跟數據，他全力以赴，讓市民知道過去認真努力地完成各項工作。

高雄和台北市長辯論接力登場，高雄藍營輔選人士指出，蔣萬安作為現任者，政績就是最大優勢，只要穩住氣勢；柯志恩在高雄積極爆發性進攻，有機會在最後關頭打出氣勢，衝高藍營選情。

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