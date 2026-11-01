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鄭麗文赴新竹萬人造勢 助力夢幻隊 桃竹竹苗縣市長、徐欣瑩齊聚

聯合報／ 記者黃羿馨江婉儀張裕珍胡蓬生簡慧珍／連線報導
國民黨主席鄭麗文（右）、桃園市長張善政（中）、國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左）齊聚造勢。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）、桃園市長張善政（中）、國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左）齊聚造勢。記者胡經周／攝影

國民黨力拚藍營縣市長延續執政，昨在新竹縣舉辦「ＡＩ正來電，核能才有電」桃竹竹苗場，黨主席鄭麗文與四名縣市長、竹縣長候選人徐欣瑩齊聚造勢，上萬名支持者到場揮舞國旗，頻呼「凍蒜」。鄭麗文上周也第四度到彰化輔選，強調彰化縣很重要但選情危險，「彰化縣贏，台灣就贏。」

2026九合一選舉

藍營桃竹竹苗造勢場在新竹縣立體育館舉行，場內坐滿支持者，不時隨著台上催票聲揮舞國旗回應，氣氛熱烈。鄭麗文與桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦同台，強調四縣市首長執政表現獲肯定，就是國民黨的底氣，張、高與鍾加上徐欣瑩是「夢幻團隊」，要再創桃竹竹苗「黃金卅年」。

鄭麗文並提到楊文科在竹科工作廿三年、當縣長八年，將交棒給「科技新女力」徐欣瑩，並批民進黨對手鄭朝方近期遭公所前機要秘書指控家族干政等爭議，是「清廉對抗特權、清廉對抗黑金」；楊文科喊話支持者拿出客家精神，一票一票拉、全力拚勝選。獲藍營支持的無黨籍高虹安也說，面對選舉「奧步」多，不容鬆懈。

高齡八十八歲的國民黨前黨主席吳伯雄昨也坐著輪椅出席，接著拄著拐杖撐起身體致詞，強調桃竹苗客家鄉親本就是一家人，看到造勢場面象徵大團結，並肯定張善政有如經濟學家李國鼎，能到桃園服務是桃園的福氣。他也提到徐欣瑩、高虹安都有理工背景，苗栗縣長鍾東錦是他的好朋友，地方政通人和，呼籲選民支持高票當選。

針對十一月廿八日登場的「廢除非核家園」公投案，鄭麗文說，ＡＩ及高科技產業發展需要充足電力，過去能源政策錯誤，呼籲支持者同意廢除非核家園、重啟核電；張善政提及文化部前部長龍應台因無法忍受高雄火力發電空汙而遷往台東，為了守護健康、產業未來，台灣應有充足電力；鍾東錦認為最好的綠電就是核能。

另，鄭麗文昨也出席彰化縣國民黨縣黨部創黨一三二年活動，是上周第四次到彰化縣，縣長王惠美雖未到場，但贈送生日蛋糕給國民黨，由鄭邀請資深黨員蕭櫻春一起為國民黨唱生日快樂歌和切蛋糕。鄭麗文致詞說，彰化縣非常重要，但國民黨選情很危險，需要選民團結支持縣長候選人魏平政。

2026九合一選舉 鄭麗文 張善政 鍾東錦 徐欣瑩 高虹安 楊文科

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